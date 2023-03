PSG: Galtier donne des nouvelles de Mukiele et Marquinhos, sortis blessés avant le Bayern

Marquinhos et Nordi Mukiele sont sortis sur blessure contre Nantes, samedi, mais ce n'est "pas très grave", selon leur entraîneur Christophe Galtier, en vue du choc entre le Bayern et le PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions (mercredi sur RMC Sport).

Il n’est pas particulièrement inquiet. Après la victoire du PSG face au FC Nantes (4-2), samedi, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a donné des nouvelles de Nordi Mukiele et Marquinhos, sortis blessés au cours de la partie.

Mukiele et Marquinhos incertains face au Bayern ? "Je ne pense pas", répond Galtier

"On a quelques bobos. Nordi est sorti avec un coup au tendon d'Achille, Marqui a eu un problème au niveau des côtes, c'est apparemment un coup. On finit le match avec le petit (Timothée) Pembélé, El Chadaille (Bitshiabu) qui est encore très jeune, Warren (Zaïre-Emery) sur le terrain. On pioche de partout pour garder de l'énergie. Il en faudra dans quatre jours", a réagi le technicien parisien, déjà projeté sur le huitième de finale retour de Ligue des champions programmé mercredi sur le terrain du Bayern Munich (21h sur RMC Sport 1).

Mukiele et Marquinhos sont-ils incertains pour le choc en Bavière ? "Je ne pense pas", a précisé Galtier en conférence de presse. "Nordi, on a marché sur son tendon, il a été coupé mais cela ne semble pas très grave. Marqui, c'est un coup au niveau des côtes, ça ne semble pas très grave, on fera le point demain (ce dimanche) et on va croiser les doigts. Des joueurs sont sortis avec des bobos, j'avais prévu certaines choses si nous avions un avantage conséquent, pour manager au mieux mes troupes, mais il a fallu serrer les dents jusqu'au bout avec des jeunes", a-t-il conclu.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Bayern-PSG

Titulaire en l’absence d’Achraf Hakimi, gêné à la cuisse et qui pourrait faire son retour face au Bayern, Mukiele a rendu une bonne copie au Parc des Princes, avant de devoir céder sa place à Carlos Soler (71e). Le capitaine Marquinhos, lui, est sorti en grimaçant à la 76e, remplacé par le jeune Bitshiabu (17 ans). En dominant les Canaris, avec un Kylian Mbappé un peu plus dans la légende, le PSG a repris provisoirement onze points d’avance sur l’OM en tête du championnat.