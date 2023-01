PSG: Galtier fait son "mea culpa" sur la polémique du capitanat avec Kimpembe

En conférence de presse ce vendredi, avant de retrouver la Ligue 1 dimanche avec la réception du Stade de Reims, Christophe Galtier a mis les choses au clair concernant le capitanat au PSG, reconnaissant "une erreur de communication".

Christophe Galtier n’est pas du genre à se défiler. Face à la polémique naissante autour du brassard de capitaine au PSG, l’entraîneur parisien a assumé ses responsabilités. "On va faire un point très précis. Mea culpa, c’est une erreur de communication de ma part, je me suis mal exprimé", a-t-il reconnu ce vendredi en conférence de presse, en référence à ses propos tenus dans la foulée du large succès contre Pays de Cassel (7-0) en Coupe de France lundi.

"On a décidé en début de saison que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent", avait-il déclaré, après avoir confié le brassard à son attaquant pour cette rencontre. Une annonce qui avait fait réagir Presnel Kimpembe. "Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet, avait commenté le défenseur mardi soir sur ses réseaux sociaux. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club."

L'ancienneté au sein du club, "un critère important"

Face à cet imbroglio, Galtier a donc voulu clarifier les choses : "Tout le monde a été surpris de voir Kylian capitaine en Coupe de France. Les choses sont très claires. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. On a un capitaine et on a quatre vice-capitaines qui sont Kim (Kimpembe), Marco (Verratti), Kylian et Sergio (Ramos). Après, à chaque fois que Kim a été sur le terrain et que Marqui n’était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Il y a un critère important à mes yeux, c’est l’ancienneté au sein du club, même s’il n’y a pas que ce critère. Quand Marqui n’est pas là, pour une question de choix, blessure ou suspension, il y a un autre capitaine. Sur le match à Lens (contre Pays de Cassel), Kim et Marco n’étaient pas là, Marqui était sur le banc. J’ai décidé que c’était Kylian parce qu’il fait partie des vice-capitaines."

Galtier a aussi confirmé s’être entretenu à ce sujet avec Kimpembe pour éviter tout malentendu : "C’est une erreur de ma part en termes de communication. Ensuite, évidemment, j’ai vu le tweet de Kim. Je préfère plutôt des discussions en tête à tête parce que je suis vraiment dans le rapport humain. Kim s’est exprimé de cette manière, ce sont aussi les générations d’aujourd’hui. Mais j’ai eu un entretien et non pas une mise au point avec Kim pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer précisément. Il n’y a aucun doute sur le fait que Kim est un des vice-capitaines importants de notre groupe."

Leader du championnat avec seulement trois points d'avance sur son dauphin lensois, le PSG accueillera le Stade de Reims ce dimanche (20h45), au Parc des Princes.