Le message du PSG pour ses supporters après l'élimination contre le Bayern

Le Paris Saint-Germain a adressé ce vendredi un message à ses supporters après la désillusion européenne et l'élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le club francilien a appelé à rebondir tous ensemble avec la conquête de la Ligue 1.

On efface tout et on recommence ensemble. Deux jours après la défaite et l'élimination du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le club francilien a envoyé un message à ses fidèles supporters ce vendredi. Malgré le soutien de plus de 3000 fans à l'Allianz Arena cette semaine, les partenaires de Kylian Mbappé n'ont pas réussi à renverser le Bayern et la prestation collective a même déclenché la colère des supporters. Sans présenter d'excuses pour le niveau affiché, le Paris Saint-Germain a demandé à ses fans de rester unis derrière lui.

"Conscients des efforts que vous avez faits, surtout en cette période compliquée de grève, nous voulions encore vous remercier pour votre soutien indéfectible et si précieux à Munich, a écrit le PSG dans son message envoyé par mail à ses supporters. La famille Paris Saint-Germain sait surmonter des challenges, sait rebondir, sait rester unie malgré les obstacles qui se présentent. Ensemble nous sommes toujours plus forts."

"Ensemble, nous construisons le futur du club"

Une nouvelle fois éliminé prématurément de la Ligue des champions, le PSG doit se contenter de la Ligue 1. Leader du championnat avant la 27e journée et un déplacement à Brest samedi, l'équipe dirigée par Christophe Galtier doit encore valider son titre en championnat. Leader avec huit longueurs d'avance, le club parisien se trouve en bonne position et peut même prendre provisoirement une marge de onze points sur l'OM en cas de victoire en Bretagne. Un succès cette saison offrirait même un record au PSG.

"Nous devons nous tourner vers l’avenir avec un objectif majeur pour le club: gagner le championnat. Remporter ce 11e titre de champion de France – ce qui constituerait un nouveau record – reste notre priorité, a poursuivi le club présidé par Nasser al-Khelaïfi dans son message envoyé aux supporters. Notre ambition est de vous impliquer toujours plus car ensemble, nous construisons le futur du club."

Paris tourné vers l'avenir

Avant de penser aux d'éventuels changements pendant l'été, le PSG a rappelé les projets déjà lancés au club et notamment l'ouverture future des nouveaux bâtiments du club à Poissy. Des infrastructures qui devront aider le Paris saint-Germain à atteindre ses obejctifs dans le futur.

"La fin de saison sera aussi l’occasion de lancer d’autres projets ambitieux. Avec l’inauguration de notre nouveau centre d’entraînement de Poissy, nous démontrons notre engagement et notre investissement dans le développement du club, a ensuite estimé le PSG dans son message destiné aux fans. Nous, comme vous, faisons partie de la grande famille du Paris Saint-Germain. Ensemble, nous avons la capacité à nous relever et, à force de travail, à continuer à progresser, pour aborder avec humilité et passion les prochaines échéances. Ici c’est Paris!"