Manchester City premier club au classement des revenus, le PSG se rapproche du top 5

Le cabinet Deloitte a publié ce lundi sa traditionnelle étude "Football Money League" pour analyser la situation financière des clubs de football en fonction de leurs revenus. Manchester City profite d’une année compliquée pour le Barça pour s’emparer de la première place des équipes qui ont engrangé le plus de recettes. Le PSG a gagné une place malgré les pertes liées au Covid-19 et l’absence de billetterie pendant une partie de la saison 2020-2021 mais a été plombé par les droits TV en France.

Amis du foot business, bonsoir! Champion d’Angleterre, vainqueur de la League Cup et finaliste de la Ligue des champions, Manchester City est passé tout près d’un fabuleux triplé lors de la saison 2020-2021. Mais la victoire de Chelsea en finale de C1 a privé les Citizens de leur premier sacre continental. Cette défaite contre les Bleus ne semble pourtant pas avoir trop impacté les finances de Manchester City. Fort de 644,9 millions d’euros de recettes en 2021, l’actuel leader de la Premier League occupe le premier rang mondial en matière de revenus sur l’année écoulée selon les analyses publiées ce lundi par le cabinet Deloitte.

Dans son habituel rapport annuel "Football Money League", la firme a dressé le classement des 20 clubs qui ont amassé le plus de revenus lors de la campagne 2020-2021. Avec une hausse de 17%, le club anglais a bondi depuis la sixième place l’an passé pour s’emparer de la première position devant plusieurs habitués du top 5. Le Real Madrid (640,7M€) et le Bayern Munich (611, 4M€) complètent le podium alors que le top 20 a accumulé 8,178 milliards d’euros de revenus cumulés. Sixième de ce classement, le PSG est plombé par les droits TV de la Ligue 1 plus faibles que le reste de l’Europe.

Manchester City roi des droits TV

Malgré une absence quasi-totale des revenus liés à la billetterie (seulement 0,8 million d’euros empochés) en raison des huis clos imposés par les pouvoirs publics à cause du Covid-19, Manchester City s’est emparé de la part du lion en matière de revenus liés aux droits TV. Avec près de 52% de ses ressources provenant des contrats de la Premier League et de l’UEFA avec les diffuseurs (335,9M€), le club anglais peut remercier Pep Guardiola et son équipe pour le titre de champion et le parcours en C1.

Si le club citizen n’occupe que la quatrième place en matière de revenus commerciaux (contrats de sponsoring et recettes liées au merchandising), le joli chèque empoché via les droits TV lui a permis de creuser l’écart face à ses poursuivants.

Le Barça éjecté du podium, le Real se maintient

Leader de cette "Football Money League" l’année précédente, le Barça ne figure même pas sur le podium dans le nouveau rapport. La faute notamment aux nombreuses pertes liées à l’absence de billetterie et surtout aux contre-performances du club catalan dans les différentes compétitions.

Eliminé par le PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et incapable de remporter le titre en Liga lors de la saison 2020-2021, le Barça n’a pas fait mieux que 582,1 millions d’euros récoltés sur le précédent exercice et enregistre une baisse de 18% par rapport à la campagne 2019-2020.

A l’inverse du club blaugrana, le Real Madrid est passé tout près de la première place dans l’étude publiée par le cabinet Deloitte. Devancé de peu par Manchester City, à quelques millions près le club madrilène se maintient au deuxième rang malgré une baisse de 7% de ses revenus par rapport à la saison précédente. Les pertes liées à l’absence de billetterie ont encore été en partie compensées par les recettes indexées sur les performances de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti, vice-championne d’Espagne et demi-finaliste de la Ligue des champions.

Troisième du classement, le Bayern Munich a limité ses pertes à 4% par rapport à 2020. Mieux, contrairement aux autres gros de ce classement, le club bavarois n’est pas totalement dépendant des droits TV. Seulement septième pour ce qui est des revenus versés par les diffuseurs, le champion d’Allemagne en titre a tiré 56% de ses recettes grâces au sponsoring et au merchandising (345,2M€).

Paris aux portes du top 5, plombé par les droits TV

A l’heure où 11 équipes de Premier League figurent dans "Football Money League", dont Aston Villa, un seul club de Ligue 1 figure parmi les 20 clubs ayant engrangé le plus de recettes en 2020-2021. Sans surprise, le PSG et son armada de stars internationales est le seul représentant français avec 556,2 millions d’euros récoltés en 2020-2021.

Malgré la perte de son titre de champion de France en faveur de Lille, le club francilien est allé jusqu’en demi-finale en Ligue des champions et en profite pour chiper la sixième place du classement à Liverpool. Cinquièmes l’an passé, les Reds voient Manchester United et Paris leur passer devant. Mieux, le PSG a vu ses revenus progresser de 3% par rapport à l’année précédente.

Grâce au retour progressif du public dans les stades français, le PSG a limité les pertes liées à la billetterie et occupe même la première place du classement de l’étude du cabinet Deloitte en la matière avec 17M€ récoltés en 2020-2021 grâce aux recettes des jours de match (contre 92,4M€ en 2018-2019). Le club de la capitale est également bien placé en terme de revenus liés au sponsoring et au merchandising avec la deuxième position et 337,4M€ empochés. Soit une hausse de 38,8M€ par rapport à l’année précédente.

Mais la part liée aux revenus des droits TV fait très mal à l’équipe française. Dans une saison marquée par le fiasco Mediapro et un gros conflit entre les diffuseurs et la LFP, le PSG n’a touché que 201,8 millions d’euros grâce aux droits TV. Un montant qui place Paris au 17e rang mondial en la matière. A l’heure où un club comme Manchester City a gagné 118,9M€ supplémentaires grâce à l’explosion des droits TV outre-Manche, le PSG n’a amélioré ses recettes en la matière que de 52,2M€. Trop peu pour espérer intégrer le podium de la "Football Money League" cette année.