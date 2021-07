PSG: huit personnes condamnées pour les cambriolages chez Choupo-Moting et Thiago Silva

Des peines allant jusqu’à six ans de prison ferme ont été prononcées mercredi contre huit personnes jugées coupables pour une série de cambriolages, notamment chez les anciens joueurs du PSG, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Huit personnes ont été condamnées mercredi à Paris à des peines allant du sursis à six ans d'emprisonnement pour avoir participé à une série de sept cambriolages en 2018 et 2019. Sept hommes et une femme, âgés de 27 à 31 ans, comparaissaient depuis le 23 juin pour avoir participé à ces méfaits, par équipe de deux, trois ou quatre selon les cas. En l'absence des résidents, ils entraient par des fenêtres ou des baies vitrées, s'aidant des gouttières et des corniches, avant de repartir avec des bijoux, des montres et de la maroquinerie de luxe.

Thiago Silva et Choupo-Moting cambriolés en plein match

Les joueurs Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting en avaient été victimes lorsqu’ils évoluaient au PSG. Le défenseur brésilien s’était fait dérober plusieurs objets de luxe, dont des montres, alors qu’il jouait avec le PSG contre Nantes, le 22 décembre 2018. Quelques mois plus tôt, l’attaquant camerounais avait subi le même désagrément à son domicile situé dans le 17e arrondissement de Paris alors qu’il jouait face à Liverpool en Ligue des champions, en novembre 2018. Le préjudice avait été estimé à plus de 500.000 euros.

D’autres logements avaient été cambriolés comme ceux de l'animateur Patrick Sébastien, le rappeur Booba, le chef-cuisinier Jean-Pierre Vigato, un homme d'affaires saoudien et un cabinet d'avocats. Le préjudice total a été évalué à quelque 4,2 millions d'euros.

Six ans ferme pour "Le Chat"

Tout en reconnaissant leurs "histoires" de vie "compliquées", le tribunal a prononcé les peines les plus lourdes à l'encontre de deux hommes, Mohamed S. - parfois surnommé "Le Chat" pour son agilité, un pseudonyme qu'il conteste - et Abdelazim G.: six ans ferme et 20.000 euros d'amende. Le premier avait admis deux vols et a été condamné pour cinq, le second, qui en avait reconnu cinq, pour sept. Ils ont été reconnus coupables de "vols en réunion" et "association de malfaiteurs", le premier aussi de "détention d'arme", un pistolet ayant été retrouvé dans sa voiture.

Cinq autres hommes se sont vu infliger des peines allant de 1 à 4 ans ferme et de 5.000 à 15.000 euros d'amende, pour avoir pris part à certains faits. Une jeune femme a enfin été condamnée à 18 mois avec sursis et 1.000 euros d'amende pour "recel" et "détention d'arme". De nombreux objets ont été retrouvés chez elle, mais aussi une arme de poing et des feuillets manuscrits comportant des adresses et noms d'autres célébrités - Laurent Ruquier, Pierre Menès, Thierry Ardisson...

Les sept hommes avaient un casier judiciaire lesté de 9 à 30 condamnations. Ces amis, originaires du XVIIIe arrondissement, avaient d'abord nié avant de reconnaître une partie des faits. Au procès, ils ont affirmé n'avoir tiré de la revente que quelques dizaines de milliers d'euros, dépensés en voiture, voyages, boîte de nuit... Le tribunal est resté globalement en-deçà des réquisitions, qui allaient de 18 mois avec sursis à six ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende. Aucune victime n'était présente au procès, seul l'homme d'affaires saoudien s'étant porté partie civile. Les prévenus devront lui verser 4.000 euros en préjudice moral et frais de justice.