PSG: Icardi, Verratti et Florenzi absents contre Dijon

Le PSG se rendra samedi à Dijon en Ligue 1 (17h) sans Mauro Icardi, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Le premier est malade, les deux autres légèrement blessés. Leandro Paredes sera lui suspendu.

Sur le papier, cela reste un déplacement chez la lanterne rouge, et donc un match très largement à la portée du PSG. Mais le club de la capitale devra tout de même se montrer prudent samedi à Dijon en Ligue 1 (17h), tant les absents sont nombreux pour ce voyage en Côte-d'Or.

En plus de Neymar, Angel Di Maria et Juan Bernat, toujours blessés, et qui suivent leur programme individuel, et en plus de Leandro Paredes, suspendu, Paris a fait état dans son point médical du vendredi de trois nouveaux forfaits: ceux de Mauro Icardi, Marco Verratti et Alessandro Florenzi.

Sarabia et Dagba de retour

L'attaquant argentin, qui enchaînait les titularisations ces dernières semaines, souffre d'une gastro-entérite. Le milieu italien a lui été victime d'un choc au pied droit lors de l'entraînement de jeudi et ne prendra pas de risques. Quant au latéral droit, il est diminué par une "petite" lésion à l'adducteur droit.

Pablo Sarabia, absent contre Monaco, et Colin Dagba, blessé à une cuisse début février, sont en revanche disponibles. Battu par l'ASM dimanche dernier (2-0), le PSG est troisième de Ligue 1, à un point de Lyon et quatre du leader lillois.