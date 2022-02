PSG: "Il a ce club dans le cœur", Luis Fernandez défend Pochettino

Invité ce jeudi de l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Luis Fernandez a apporté son soutien à Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur du PSG, consultant pour beIN Sports, continue de faire confiance à l'Argentin malgré les nombreuses critiques sur son jeu.

Il est convaincu qu’il faut continuer à lui faire confiance. Et ne pas remettre en cause tous ses choix. De retour sur l’antenne de RMC ce jeudi pour participer à l’émission "Rothen s’enflamme", Luis Fernandez a pris la défense de Mauricio Pochettino, pas épargné par les critiques depuis son arrivée sur le banc du PSG en janvier 2021.

"Je connais l’homme et le personnage. On lui fait énormément de reproches comme le fait de ne pas s’exprimer en français. C’est son côté professionnel. Il veut se faire comprendre en anglais ou en espagnol. Je connais la fonction d’entraîneur au PSG, tu es observé et regardé, on t’aime ou on ne t’apprécie pas. La fonction est compliquée. Sous l’ère qatarie, il y a eu beaucoup d’entraîneurs. Il faut être calme et tranquille. On n’est pas avec Pochettino au quotidien. Par exemple, on ne sait pas comment il est lors de ses causeries", a souligné Luis Fernandez, qui a eu Pochettino sous ses ordres au PSG entre 2001 et 2003.

"J’ai envie que Pochettino réussisse"

A ses yeux, l’Argentin "dégage une sérénité" bienvenue malgré les nombreuses critiques sur le style de jeu du PSG. "Il paraît tranquille et calme. Moi je lui ai donné le brassard parce qu’il avait du caractère et de la personnalité, il en imposait sur le terrain et dans le vestiaire. Aujourd’hui il ne veut pas en faire de trop, il ne veut pas se mettre en avant. Demain, s’il se qualifie face au Real Madrid en huitièmes (15 février et 9 mars sur RMC Sport), s’il amène le PSG en finale, s’il gagne la Ligue des champions, tout le monde se taira. Un entraîneur est jugé sur ses résultats. Pour le PSG, c’est la Ligue des champions", a insisté Luis Fernandez, aujourd'hui consultant pour beIN Sports.

Sous contrat jusqu’en 2023, Pochettino sait qu’il jouera gros contre le Real. "J’ai confiance en Pochettino. Il faut qu’il essaie de trouver la bonne animation. On en veut toujours plus avec le PSG. Oui, Pochettino a perdu la Coupe de France. Thomas Tuchel aussi et ça ne l’a pas empêché de gagner la C1 ensuite avec Chelsea. Je ne peux pas être déçu. Je connais la fonction. J’ai envie que Pochettino réussisse parce que je l’ai eu comme joueur, et ce club il l’a dans le cœur. Il n’a pas besoin de le montrer ou de faire du cinéma", a conclu Luis Fernandez.