Equipe de France: "Deschamps doit rester" selon Luis Fernandez

Au lendemain de l’élimination de l’équipe de France en 8e de finale de l’Euro, Luis Fernandez a donné son avis sur l’avenir de Didier Deschamps, dans l’After sur RMC. Pour l’ancien milieu de terrain des Bleus, l’actuel sélectionneur doit rester en poste jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022.

Stop ou encore pour Didier Deschamps ? Arrivé à la tête des Bleus en 2012, après le passage de Laurent Blanc (2010-2012), le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 a vécu lundi soir à Bucarest son premier gros échec en tant que sélectionneur. Trois ans après avoir guidé les Bleus vers le sommet lors de la Coupe du monde 2018, il a vu ses joueurs s’effondrer face à la Suisse en 8e de finale de l’Euro (3-3, 4 tab à 5), alors qu’ils menaient 3-1 à une dizaine de minutes de la fin. "Ce n’est pas la question", a répondu Didier Deschamps lundi soir, à chaud, en repoussant le débat sur son avenir.

Pendant que le sélectionneur des Bleus restait silencieux à son retour en France, Noël Le Graët laissait ouvertes toutes les portes dans divers entretiens. "Il a besoin de réfléchir, moi aussi, on se verra ailleurs qu'à la FFF pour passer une journée ensemble, faire le point sur sa motivation et son désir, a expliqué le président de la FFF au Figaro. Je veux voir dans quel état d'esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi."

Fernandez: "Zidane, après le Qatar, oui avec plaisir"

Pour Luis Fernandez, il n’y a pas de doute. "Il doit rester jusqu’à la Coupe du monde, a assuré l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France et consultant BeIN Sports dans l’After, ce mardi soir sur RMC. Il l’a amplement mérité. Il reste un an et demi avant la Coupe du monde. Elle est juste là. Si Didier souhaite continuer, il doit continuer. Vous lui reprochez quoi sur le match d’hier ? L’entraîneur a-t-il rectifié l’erreur à la mi-temps ? Oui ou non ? On est passé de 0-1 à 3-1. Zidane, après le Qatar, oui avec plaisir. Il en a envie. Mais le Qatar, ça arrive vite." S’ils se qualifient, les Bleus seront attendus à partir du 21 novembre 2022 à Doha. Dans 509 jours.