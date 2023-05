Ligue 1: Messi et Galtier insultés, un rassemblement au domicile de Neymar... le PSG condamne les agissements de ses supporters

Le Paris Saint-Germain a publié ce mercredi soir un communiqué pour condamner l'attitude de certains de ses supporters. Lionel Messi et Christophe Galtier ont ainsi été insultés lors de la manifestation organisée par le CUP devant le siège du club. Des fans parisiens se sont aussi rassemblés en fin de journée devant le domicile de Neymar pour l'invectiver.

La tension monte autour du Paris Saint-Germain, et l'affaire Messi semble avoir été le catalyseur de la colère de certains supporters parisiens. Ce mercredi, le CUP (Collectif Ultras Paris) avait appelé à une mobilisation de ses partisans devant le siège du club. Les supporters y ont fait passer plusieurs messages quant à leur volonté de changements, mais des slogans insultants ont également été entendus. Lionel Messi et Christophe Galtier ont ainsi été visés par ces débordements verbaux.

En fin de journée, certains supporters parisiens se sont rendus devant le domicile de Neymar pour l'invectiver à coup de "Neymar casse-toi !". Des attitudes hostiles qui ont poussé le PSG à réagir.

>> PSG: les infos en direct

Le PSG condamne "les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus"

Ce mercredi soir, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a publié un communiqué pour condamner l'attitude de ces supporters parisiens.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi.

Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux."

S'il n'a pas encore communiqué officiellement sur cette affaire, le PSG a suspendu mardi Lionel Messi pendant deux semaines, comme révélé par RMC Sport. L'Argentin a été sanctionné pour s'être rendu lundi en Arabie Saoudite, sans l'accord du club, pour y honorer une opération dans le cadre de son contrat avec le royaume visant à promouvoir le tourisme dans cet état.

Battu dimanche au Parc des Princes par Lorient (1-3), le PSG accumule les revers et les déconvenues en 2023. Au point de voir son titre menacé avec l'OM qui est revenu à cinq points et Lens, qui pointe à six longueurs à cinq journées du terme. Sans Messi, le PSG tentera d'éloigner l'hypothèse d'un sacre échappé en fin d'exercice, dimanche (20h45) à Troyes, lors de la 34e journée.