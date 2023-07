PSG: "Il y a la volonté de créer une équipe avec de grands joueurs", Asensio aime le projet parisien

Quelques semaines après son arrivée au PSG, Marco Asensio s'est confié au micro de RMC Sport. L'ancien madrilène dévoile les contours du grand projet du club parisien, toujours en quête de sa première Ligue des champions.

À peine arrivé, Marco Asensio affiche déjà ses ambitions avec le PSG. Le joueur de 27 ans va découvrir un nouveau championnat après avoir passé sept ans au Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des champions (2017, 2018, 2022). Convaincu par le "grand projet" du club parisien, l'international espagnol a accepté d'en dévoiler les contours au micro de RMC Sport.

"Pour commencer, le nouveau centre d’entraînement est incroyable. Nous avons des conditions pour travailler que je n’ai jamais vu ailleurs. Et ensuite il y a la volonté de créer une équipe avec de grands joueurs, un grand entraîneur, et comme j’ai pu le dire, une équipe pour donner du plaisir aux gens, pour les fans du PSG soient fiers de nous, et en espérant qu’on soit capable de leur donner beaucoup de plaisir."

Asensio convaincu que le PSG peut gagner la Ligue des champions

Le milieu offensif de la Roja veut également aider Paris à franchir un cap, notamment en Ligue des champions. Finalistes en 2020, les Parisiens restent sur deux échecs consécutifs au stade des huitièmes de finale, face... au Real d'Asensio et contre le Bayern Munich au printemps dernier. Pourtant, le nouveau numéro 11 du PSG l'assure, le club se rapproche de plus en plus du Graal.

"Je crois qu’il ne manque rien (pour que le PSG gagne la C1). On a tout pour y arriver. La vérité c’est que c’est un trophée très difficile à gagner, assure-t-il. Il faut parfois un concours de circonstance. Mais les joueurs sont là, nous avons le bon projet. En fait, c’est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champion’s League, et cette année on va essayer de le faire."