PSG: "Ils savent que le club est terminé, ils ont compris que c’était mort", Riolo annonce une résignation des supporters

Daniel Riolo estime qu’une partie des supporters du PSG, actuellement remontés par la mauvaise gestion du club de la capitale et ses prestations décevantes, va peu à peu sombrer dans la résignation. Les plus de 30 ans notamment.

Huit défaites en dix-huit matchs (toutes compétitions confondues). Le PSG réalise actuellement son pire début d’année civile depuis 2001. Il y a vingt-deux ans. Battu deux fois d’affilée à domicile en Ligue 1, par Rennes (0-2) et Lyon (0-1), le club de la capitale enchaîne les prestations sans saveur. Même s’ils sont toujours en tête du championnat, les joueurs de Christophe Galtier sont désormais sous la menace directe de Lens et Marseille, à 6 points derrière. De quoi créer beaucoup de mécontentement chez les supporters parisiens, bien que les ultras aient pour l’instant choisi de continuer à encourager les coéquipiers de Kylian Mbappé. Mais l’agacement pourrait rapidement se changer en résignation, selon Daniel Riolo.

"Nous sommes sur la route de l’indifférence, a estimé lundi soir notre consultant dans l’After Foot sur RMC. Pour l’instant, il y a encore le stade de la colère, parce qu’on va entrer dans un moment de turbulences, qui laissera place à l’indifférence quand on se rendra compte qu’on ne peut plus rien faire. Pour l’instant il y a énormément de colère, chez énormément de supporters du PSG. Beaucoup disent: ‘On est résignés, on est indifférents’. Ce n’est pas complétement vrai, si je me permets deux secondes d’être le psy de tous les supporters du PSG. Pour l’instant, vous êtes encore dans un stade de colère, qui va bientôt se terminer, et vous allez glisser vers l’indifférence, parce que vous allez vous rendre compte que plus rien ne peut changer."

"La colère, c’est celle de constater, même pour les plus optimistes, que la Ligue des champions s’est terminée un peu comme d’habitude, a poursuivi Daniel Riolo. Que ce comme d’habitude a provoqué une forme de premier clou de résignation. La colère aussi parce que dans la foulée, les gens se sont dit: ’On va quand même être champions’. Et petit à petit, on se rend compte que même ça, ce n’est pas complétement acquis. Il y a une forme de colère qui se met en place, parce qu’on se dit: ‘Campos et Galtier, ils ne vont quand même pas rester!’ Parce qu’il ne se passe rien. Parce que Nasser Al-Khelaïfi ne s'est même pas exprimer. Il a juste parlé dans Marca!"

"Toute une génération est en train de tourner la page"

Dans ce contexte, Daniel Riolo estime que beaucoup de fans historiques vont se détourner peu à peu d’un club dans lequel ils ne se reconnaissent plus: "Il y a tout un tas de supporters du PSG qui sont en train de tourner la page. Toute une génération est en train de tourner la page. Ceux qui gardent espoir ont peut-être entre 20 ans et 30 ans aujourd’hui. Mais tous ceux qui ont au-delà de 30 ans sont en train de tourner la page. Ils savent que le club est terminé et qu’il n’y a plus rien à aller chercher au fond. Ils ont compris que c’était mort".