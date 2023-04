PSG: l’Argentine s’inquiète du traitement de Messi dans la capitale "la moins footballistique du monde"

Les sifflets des supporters et les vives critiques de consultants contre Lionel Messi ne passent pas inaperçues en Argentine où l’on s’inquiète de l’avenir de la star argentine, en fin de contrat avec Paris en juin.

La presse argentine écoute RMC et ce qu’elle y entend sur Lionel Messi ne lui plaît pas vraiment. Les médias s’étonnent ainsi de voir des consultants comprendre la colère des supporters du PSG qui ont sifflé le nom de la star argentine lors de l’annonce de la composition des équipes. Olé, TyC Sports et La Nacion ont aussi listé les défenseurs de l’ancien du Barça à l’instar d’Emmanuel Petit qui a vécu ses sifflets comme une "insulte au football", ou Thierry Henry qui les a qualifiés de "honteux".

Jérôme Rothen, moins tendre avec la Pulga, en prend davantage pour son grade. Mais ces critiques interrogent surtout les médias sur l’avenir de leur champion du monde qu’il n’imagine pas une seconde à Paris, pointé du doigt pour sa faible culture footballistique et son ingratitude.

"Une ville qui a le rugby comme sport le plus traditionnel"

"A son arrivée au PSG en août 2021, Lionel Messi a fait en sorte que Paris, la capitale la moins footballistique des grandes métropoles du monde, remplisse ses rues de supporters pour l'accueillir, attaque un article du journal La Nacion. Une foule a accompagné son débarquement à l'aéroport au centre d'une ville qui vibre pour d'autres arts, et qui a le rugby comme sport le plus traditionnel." La Nacion souligne ainsi que la période la plus faste de Messi en sélection coïncide avec celle la plus compliquée en club, qu’il a rejoint quelques semaines après avoir remporté la Copa America, avant de décrocher la Finalissima, puis la Coupe du monde, tout en participant à l’incroyable série de 36 victoires consécutives.

La Nacion souligne qu’un départ au FC Barcelone n’est pas aussi simple en raison des difficultés financières du club et des menaces qui planent au-dessus de sa tête dans l’affaire Negreira. L’avenir de la star argentine inquiète aussi TyC Sports et Olé, les deux grands médias sportifs du pays, qui relaient les informations de L’Equipe selon lesquelles Messi et le PSG seraient "proches du divorce".

Cette info figure en bonne place sur les sites sportifs catalans, Sport et Mundo Deportivo, qui espèrent le grand retour de leur idole l’été prochain, deux ans après son départ traumatisant. Mais les obstacles sont nombreux et le panorama finalement pas si reluisant, comme le résume La Nacion en conclusion de son article. "Messi a trois mois devant lui pour réfléchir à ce qu'il va faire, lance le journal. Paris lui est devenu hostile et le ciel de Barcelone, derrière le paradis qu'on lui avait promis, est couvert."