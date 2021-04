PSG: "Je dois à Mbappé mon bonheur d’être ici", assure Neymar

Dans une interview accordée à France Football, Neymar a exprimé tout le bien qu’il pense de Kylian Mbappé. En tant que footballeur, mais aussi en tant qu’homme. Le n°10 brésilien explique que l’attaquant français a été très important dans son intégration au PSG.

Neymar et Kylian Mbappé seront-t-ils encore réunis sous le même maillot la saison prochaine? C’est la question brûlante qui accompagne la fin de saison du PSG. Les deux cracks seront à un an de la fin de leur contrat cet été. Sachant que Paris n’envisage pas de les laisser partir libre en 2022, la donne est claire: soit ils prolongent, soit ils seront transférés dans les prochains mois. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale s’active en coulisses pour conserver son duo.

"Je lui dois une grande partie de mon adaptation"

Pour Neymar, les signaux sont très positifs. Malgré les rumeurs venues de Catalogne sur un possible retour au Barça, le n°10 brésilien devrait bien signer un nouveau bail avec le PSG. Reste à savoir quand la nouvelle sera officialisée. Pour Mbappé, en revanche, c’est beaucoup plus flou. Le champion du monde 2018 assure qu’il n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Et les dirigeants parisiens en sont réduits à croiser les doigts.

C’est dans ce contexte que Neymar a accepté de répondre par mail à quelques questions de France Football. Ses réponses, livrées il y a plusieurs semaines, sont publiées dans l’édition de l’hebdomadaire à paraître ce mardi. Et elles sont particulièrement élogieuses envers Mbappé. "Il m’a beaucoup appris sur la manière ‘d’être français’… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici", explique le buteur de la Seleçao.

"C’est notre golden boy"

"Tout d’abord, j’ai été très touché par l’homme qu’il est, poursuit Neymar. Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. C’est une très belle personne. C’est la raison pour laquelle nous nous entendons si bien depuis notre premier contact. (…) Ensuite, j’ai eu, bien sûr, l’occasion de le voir s’entraîner, d’observer sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et de constater son humilité pour continuer à évoluer. Là, je me suis dit: ‘lui, c’est notre golden boy!’. (…) La vitesse seule ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour l’utiliser correctement et Kylian l’est. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède en plus un énorme répertoire de dribbles".

Un répertoire que le champion du monde 2018 aura l’occasion d’étaler face au Bayern Munich, ce mardi au Parc des Princes, en quart de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Après avoir marqué deux fois à l’Allianz Arena la semaine passée, Mbappé tentera de faire à nouveau plier Manuel Neuer. Pour offrir une qualification historique à Paris. Et monter encore un peu plus dans l’estime de Neymar.

