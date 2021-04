Valeur des clubs: le PSG intègre le top 10 du classement Forbes

Dans le dernier classement des clubs à la plus forte valeur, publié par Forbes, le PSG progresse à la neuvième position. Le club parisien pèse 2,5 milliards de dollars.

Le PSG fait désormais partie des dix clubs de football les plus puissants de la planète, selon le classement Forbes dévoilé par le célèbre magazine américain. Désormais neuvième, le club de la capitale enregistre une progression de deux places, avec une valorisation en hausse de 1,4 milliard de dollars, pour s’établir à 2,5 milliards de dollars par rapport au classement précédent. "Le Paris Saint-Germain est le club dont le pourcentage d'augmentation de la valeur est le plus élevé (129 %), consolidant ainsi sa place parmi l'élite mondiale", se félicite le Paris Saint-Germain dans un communiqué.

Le club partait de très bas lors de son rachat par QSI. La stratégie a consisté à faire grandir le club sportivement en le dotant de très bons joueurs qui lui ont permis de gagner des titres. Le Paris Saint-Germain s’est ensuite attaché à diversifier ses revenus et à construire une marque mondiale pour accroître sa notoriété dans le monde en signant des partenariats. Grâce aux revenus issus de ses activités sportives et extra-sportives, ses parcours en Coupe d’Europe participant également à sa renommée, le Paris Saint-Germain est progressivement devenu une marque internationale de premier plan.

Le Barça domine ce classement

"Ce classement est une nouvelle confirmation de notre stratégie de développement et de diversification, s’est réjoui le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. En moins de dix ans, la marque Paris Saint-Germain est devenue LA référence mondiale dans l'univers du sport et du lifestyle. Grâce aux efforts considérables que nous avons déployés jusqu'à présent, nous disposons d'une base d'actifs solide pour continuer à construire nos futurs succès, sur et en dehors du terrain." En 2014, lorsque Paris apparaissait pour la première fois dans ce classement par Forbes, il affichait 415 millions de dollars de valeur.

Depuis cette fameuse entrée dans le classement il y a sept ans, la valeur et les revenus du club n’ont quasiment jamais cessé d’augmenter. Seul point noir relevé, la chute du résultat opérationnel (-5 millions de dollars), imputable à la pandémie et à ses conséquences sur le train de vie des clubs. Cette année, le FC Barcelone domine le classement Forbes devant son éternel rival espagnol, le Real Madrid, et le Bayern Munich.