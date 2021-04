PSG-Bayern: "Mbappé deviendra un jour le meilleur joueur du monde", selon Flick

Hans-Dieter Flick s’est présenté face à la presse ce lundi à la veille du quart de finale retour entre le Bayern et le PSG (21h, sur RMC Sport 1). L’entraîneur du club allemand a salué les qualités de Kylian Mbappé.

Si même Hansi Flick le dit… En l’absence de Robert Lewandowski, Kylian Mbappé pourrait à nouveau attirer toute la lumière lors du quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi entre le PSG et le Bayern (dès 21h sur RMC Sport 1). De quoi marquer les esprits dans le duel à distance entre l’attaquant polonais et le buteur français dans la course au Ballon d’or.

Auteur d’un doublé lors de la victoire à l’aller (2-3), Kylian Mbappé a tiré le premier et pourrait finir le travail avec une nouvelle démonstration, et une qualification, au Parc des Princes. Le bloquer constitue l’un des enjeux majeurs du match pour la défense bavaroise et son entraîneur.

"On a joué pour la deuxième fois contre Paris depuis que je suis entraîneur. On regarde comment jouer, a estimé Hans-Dieter Flick face à la presse à la veille du quart retour. Il faut un pressing intense, couper leur transmissions, bloquer les espaces dans notre dos. Il faut exiler Mbappé sur le côté car il est plus dangereux dans l'axe."

Flick: "Il est super rapide, il a une super technique"

Après avoir détaillé sa stratégie pour empêcher le champion du monde tricolore de briller contre son équipe, l’entraîneur du Bayern a dressé la liste de ses qualités et l’a déjà promis à la plus belle récompense individuelle.

"Pour moi, Mbappé deviendra un jour le meilleur joueur du monde, a tranché Hansi Flick. Il a toutes les qualités. Il est super rapide, il a une super technique. Et très important pour devenir le meilleur, il marque beaucoup de buts. C'est un critère essentiel. Pour son âge il est très mature."

Quatrième du classement du Ballon d'or en 2018, sixième en 2019, Kylian Mbappé compte bien se mêler à la lutte pour le titre cette année. Il lui faudra pour cela aller le plus loin possible en Ligue des champions... et donc éliminer le Bayern mardi soir.

Et Hansi Flick de rappeler que le PSG pouvait aussi compter sur d’autres joueurs de talent, en particulier Neymar: "J'adore la façon dont jouent Mbappé et Neymar. J'étais à Paris un jour (à un entraînement sous Thomas Tuchel, ndlr) et je l'ai vu jouer. Ce qu'il sait faire en un-contre-un, c'est incroyable. Quand il a le ballon, cela à l'air facile. C'était formidable à voir. Et ils sont deux, devant, d'excellents footballeurs."

