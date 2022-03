PSG: "Je le sens très bien", Marquinhos évoque l'intégration de Messi à Paris

Marquinhos est l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme ce vendredi sur RMC. Le capitaine du PSG évoque l'adaptation de Lionel Messi, qu'il juge "très bien en ce moment". Extraits.

Deux passes décisives pour Kylian Mbappé, beaucoup de mouvement et une belle activité malgré un certain déchet à la finition. Samedi dernier, au Parc des Princes, Lionel Messi a signé un de ses meilleurs matchs sous le maillot parisien lors de la victoire contre Saint-Etienne (3-1) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Décevant lors de ses premiers mois dans la capitale, l’Argentin est-il enfin lancé ? Marquinhos en est convaincu. Dans un entretien diffusé vendredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le capitaine parisien évoque l’adaptation de l’ancien Barcelonais.

"Je le sens très bien"

"Beaucoup de choses ont changé pour lui, rappelle d’abord Marquinhos. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Kylian (Mbappé), on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales." Toutes compétitions confondues, Messi en est à sept buts et onze passes décisives cette saison en 23 apparitions.

Il sera très attendu mercredi à Santiago-Bernabéu pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (21h sur RMC Sport). Vainqueur à l'aller 1-0 sur un but de Kylian Mbappé au bout du suspense, Paris ne devra pas se manquer. En attendant, il faudra bien négocier le choc contre Nice samedi en championnat (21h).