PSG: "Je lui ai dit ce que j'en pensais", Galtier a parlé avec Neymar de sa photo dans un fast-food

Christophe Galtier a répondu vendredi aux interrogations de la presse sur la présence de Neymar dans un tournoi de poker après la défaite contre le Bayern, puis dans un fast-food. L'entraîneur du PSG a confirmé s'être entretenu avec le Brésilien mais a défendu son droit d'y jouer pendant ses repos. Surtout, le technicien a demandé de ne pas y voir une marque de défiance envers Kylian Mbappé.

Peu en vue lors du choc de la Ligue des champions face au Bayern (0-1), Neymar s'est attiré les foudres de certains observateurs et des fans du PSG en s'affichant publiquement sur deux tournois de poker mercredi et jeudi puis dans un fast-food. Interrogé ce vendredi sur la passion du Brésilien et sur cette possible réponse au "bien manger et bien dormir" lancé par Kylian Mbappé, Christophe Galtier a joué l'apaisement. La star auriverde n'a pas agi ainsi suite aux propos du Français, selon lui.

"Ce que Kylian a dit en zone mixte, c’est exactement ce qu’il a dit dans le vestiaire. C’était des propos avec une grande maturité et avec aussi une grande détermination pour que tout le monde reste mobilisé, a estimé l''entraîneur francilien à deux jours du match contre Lille lors de la 24e journée de Ligue 1. Ses propos sont bienvenus. Mais vous ne pouvez pas et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian, les mots qu’il a eus dans le vestiaire, avec la photo de Neymar dans un fast-food."

"Je me suis entretenu avec Neymar"

Assez serein sur le sujet, Christophe Galtier a rappelé à plusieurs reprises que l'attaquant brésilien de 31 ans avait joué au poker pendant son temps libre et alors que le PSG n'avait pas prévu d'entraînement jeudi. Rien d'anormal, donc, à profiter d'un temps de détente.

"Je me suis entretenu avec Neymar, je lui ai dit ce que je pensais. Neymar a le droit, dans son jour de repos et de récupération… Il est passionné de poker, il a le droit de jouer au poker, a poursuivi l’entraîneur parisien. Et après je lui ai dit ce que je pensais de cette photo (dans un fast-food) qui est sortie. Mais cela reste entre lui et moi."

Et Christophe Galtier d’insister: "J’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas d’amalgame à faire entre la déclaration de Kylian et la photo qui est sortie."

Après avoir enchaîné trois défaites d'affilée toutes compétitions confondues, une première depuis 2011, le PSG recevra Lille ce dimanche au Parc des Princes lors de la 24e journée de Ligue 1.

Face à un prétendant au podium, les Franciliens devront montrer s'ils ont bien digéré leur échec européen et sont capables de rapidement se relancer pour conforter leur avance en tête du championnat. Un nouveau revers face aux Dogues les enfoncerait un peu plus dans la crise.