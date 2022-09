PSG: "Je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion", Galtier ouvre légèrement la porte à Navas

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a assuré en conférence de presse qu’il ne s’interdisait pas de donner du temps de jeu à Keylor Navas, le gardien n°2, au cas où il soit nécessaire de faire appel à lui dans la saison.

Bien qu’annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines, Keylor Navas est finalement resté au Paris Saint-Germain cet été. De quoi relancer le débat sur la hiérarchie des gardiens, jusqu’ici assez claire puisque Gianluigi Donnarumma a disputé l’intégralité des matchs depuis le début de saison. "Dans la hiérarchie, ça ne change pas mon choix. Gigi est le n°1, Keylor est le n°2", a assuré Christophe Galtier en conférence de presse, ce vendredi.

En revanche, le coach parisien n’a pas complètement écarté l’idée de donner du temps de jeu à Keylor Navas, qui avait joué 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière. "Maintenant que le mercato est fini, je ne m’interdis pas d’avoir la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas, comme tout numéro deux, jouer quelques fois", a indiqué Galtier.

"Il a besoin de jouer, il a besoin de repères"

L’entraîneur du PSG souhaite notamment se prémunir en cas de pépin physique ou de suspension de son n°1, Donnarumma. "J’ai connu ça à Saint-Etienne où il y avait eu des blessures, des suspensions du n°1, a détaillé Galtier. Le n°2 n’avait pas participé à beaucoup de matchs et après quand on le met… Il a besoin de jouer, il a besoin de repères."

Un an après l’alternance mise en place par Pochettino entre Navas et Donnarumma, Galtier a été clair sur le fait que pour le moment, il n’y avait pas de raison que ce soit le cas. "La hiérarchie est établie et elle reste comme ça", a-t-il indiqué. Keylor Navas, malgré tout, a assuré sur les réseaux sociaux qu’il continuerait "à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l’équipe autant que possible". Pour peut-être bousculer la hiérarchie.