PSG: "S’ils veulent, moi je peux tirer le penalty", Donnarumma ironise sur le penaltygate

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma revient sur la polémique du penalty entre Kylian Mbappé et Neymar, préférant ironiser sur la situation et affirmant que "l’équipe est unie".

Un nouveau tireur de penalty au PSG? Le débat entre Kylian Mbappé et Neymar, pas d'accord dans le choix du frappeur contre Montpellier (5-2), pourrait être réglé par Gianluigi Donnuramma. Plein de second degré, le gardien italien s’est proposé pour tirer, lorsqu’il a été interrogé sur le sujet par Prime Video.

"Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes"

"Je l’ai dit à Kylian et Ney, s’ils veulent, moi je peux tirer le penalty, sourit Donnarumma, avant de revenir plus sérieusement sur la polémique. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n’y a aucun problème. Ça s’est vu lors du dernier match contre Lille. L’équipe est unie, elle avance et s’aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L’important était de tirer cela au clair et d’être unis. D’avancer ensemble vers le même objectif. C’est le plus important".

Dimanche dernier, le PSG a effectivement chassé le penaltygate en humiliant le LOSC au stade Pierre-Mauroy (7-1). Le champion de France caracole déjà en tête de la Ligue 1 avec trois larges succès en trois succès, répondant parfaitement aux petites histoires qui peuvent sortir du vestiaire.

Pour Al-Khelaïfi, "ce sont de bons amis"

Ce jeudi, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi s’était défendu d’un conflit entre Kylian Mbappé et Neymar lors de la 2e journée de championnat. "Non, non, il n'y a aucun problème. Ce sont les médias qui disent ça, estime-t-il, avant de revenir sur la complicité entre les deux joueurs. "Je peux me disputer avec mon frère, ma sœur, c'est normal. Ce sont de bons amis, de très bons coéquipiers et ils seront toujours de bons coéquipiers". La polémique est bel et bien refermée.