PSG: "Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté", la mise au point de Galtier sur l'utilisation de Mbappé

À l’issue de la victoire de la France contre l’Autriche en Ligue des Nations, Kylian Mbappé avait souligné sa plus grande liberté dans le jeu lorsqu’il est avec les Bleus qu'au PSG. En conférence de presse, Christophe Galtier a partagé l’avis de son buteur, tout en regrettant une nouvelle fois la non-venue d’un attaquant au profil d’Olivier Giroud.

Sur le plan statistique, Kylian Mbappé remplit une nouvelle fois son compteur de buts avec sept buts inscrits en autant de matchs de Ligue 1. Très remuant contre l’Autriche avec les Bleus (2-0), le buteur soulignait avoir une plus grande liberté sur le terrain qu’avec le PSG où il devait plus jouer comme un pivot.

Interrogé sur les propos de son joueur en conférence de presse, Christophe Galtier est allé dans le sens de Mbappé. Tout en indiquant qu’il avait déjà eu une discussion à ce sujet avec des membres importants du club: "Son analyse est juste, il n’est pas dans la même configuration chez nous qu’avec la France. Nous avons eu cette discussion lors de la préparation, également avec le président et Luis Campos."

Le profil à la Giroud que Galtier voulait au PSG

S’il concède que Mbappé a un rôle différent en club, il refuse cependant de considérer son joueur comme n’étant pas libre. Il évoque notamment le fait que le Français peut compter sur des grands joueurs pour le servir idéalement: "Je ne pense pas que Kylian ait moins de libertés. On essaie de plus le cadenasser, car c’est le seul point fixe en haut (…) Il est intelligent pour trouver les bons déplacements, avec un Messi qui peut lui donner le ballon le moment où il faut, et Neymar qui les lui donne dans son espace préférentiel."

L’occasion de parler une nouvelle fois du mercato estival effectué par les Parisiens. Le poste de défenseur central n’est pas le seul secteur que Galtier voulait voir être renforcé. Ce dernier attendait la venue d'un attaquant qui pourrait servir de point de fixation comme Giroud en équipe de France: "On était tous convaincus qu’il fallait un 4e joueur avec un profil différent. Il n’est pas venu, c’est dommage. C’est une réflexion juste de Kylian, qui a le joueur de référence dont on a parlé, quand Giroud joue avec lui en Equipe de France."