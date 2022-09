PSG : "Je ne suis pas surpris", la réponse sèche de Galtier après les allégations de Fournier

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la réception de Nice en Ligue 1, Christophe Galtier a réagi aux propos de Julien Fournier dans l’After Foot, sur RMC. Mercredi, l’ancien directeur du football du Gym avait révélé que les raisons de sa discorde avec le technicien étaient des "choses graves".

Dès son installation face à la presse, c’est la première question qui lui a été posée. Ce jeudi, à deux jours de la réception de l’OGC Nice en Ligue 1 (9e journée, ce samedi à 21h), Christophe Galtier a été interrogé en conférence de presse sur les allégations formulées par Julien Fournier mercredi soir dans l’After Foot.

Sur RMC, l’ancien directeur général de l’OGC Nice s’est exprimé sur sa relation difficile avec Christophe Galtier lors de la saison passée dans le club niçois. Sans aller dans les détails, le dirigeant a tenu des propos accusateurs à l'encontre du techicien. L’actuel directeur sportif de Parme a notamment évoqué des "choses graves", "indirectement liées au football" et assuré que Galtier "n’entrera plus dans un vestiaire" si cela se sait.

Galtier: "Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage"

"Il est prétentieux, a d’abord ironisé Galtier sur cette hypothétique conséquence en cas de révélation de l’affaire. Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé. Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu’on créé automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire."

"Ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés, a précisé Fournier dans l’After Foot mercredi soir. (...) C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation." Face aux médias, Galtier n’a donc pas voulu s’étendre sur le sujet.