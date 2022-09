PSG: Mbappé, Neymar, Galtier démine les bisbilles

Présent en conférence de presse à 48h de la réception de Nice (samedi à 21h), Christophe Galtier à une nouvelle fois été interrogé sur Neymar, et l'état de son vestiaire. Le technicien a mis les choses au point.

"Vous parlez de cohabitation, moi, je suis très surpris de vous répéter toujours la même chose. Depuis que je suis arrivé, tous les jours qui passent, tout ce que je vis, ce sont des choses normales de la vie d'un vestiaire" a feint de s'étonner Christophe Galtier, une nouvelle fois interrogé sur Neymar et sa relation parfois tumultueuse avec Mbappé. Le technicien a souligné une fois de plus le "sérieux de Ney depuis son retour à l'entraînement le 4 juillet", qui avait "vraisemblablement travaillé pendant ses vacances", a t-il loué.

"Quand vous avez de tels objectifs, vous faites en sorte de réunir les conditions pour être performant", a répété Christphe Galtier.

"Un décalage entre ce que vous entendez et la réalité du vestiaire"

Christophe Galtier a alors balayé d'un revers de la main tous les éventuelles interrogations sur des frictions dans le vestiaire: "les joueurs ont envie de gagner ensemble et ils sont en compétition. Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l'égo. On a un vestiaire très agréable. il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations et la réalité du vestiaire. Ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble" a rassuré l'entraîneur du champion de France.

Neymar, comme l'ensemble de ses coéquipiers - à part Kimpembe et Verratti, blessés, et Messi et Mbappé, restés en salle -, était de retour à l'entraînement ce jeudi matin. Il est apparu tout sourire sur le terrain du camp des loges. Le PSG reçoit Nice ce samedi à 21h pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.