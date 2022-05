PSG: "Je pense qu’il faut créer une âme, ce qui nous a fait défaut par le passé", lance Mbappé

Dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC, Kylian Mbappé a évoqué ce mardi les grands sujets qui entourent sa prolongation et notamment les changements attendus au sein de l’organigramme du PSG. Mais pour le champion du monde 2018, le nouvel élan qu'il souhaite déclencher doit aussi venir du vestiaire.

Assailli de questions sur le sujet depuis l’officialisation de sa décision, Kylian Mbappé réfute en bloc les ambitions qu’on lui prête d’asseoir son autorité sur la politique sportive du PSG. "Je suis bien sûr un élément central du projet, mais je ne suis pas tout là-haut", a assuré l’attaquant parisien ce mardi dans une interview exceptionnelle à l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

"Bien sûr qu’il faut s’investir, appuie-t-il. Mais il ne faut pas croire que j'ai les pleins pouvoirs du club, le chéquier dans la poche. Je veux aider le club à grandir dans tous les aspects pour que le PSG soit une place centrale du football, mais je pense que ça passera avant tout par le terrain."

Le mea culpa de Mbappé

Et sur le terrain, les Parisiens n’ont pas toujours brillé par leur investissement et leur sens du sacrifice pour le collectif cette saison... "Je pense qu’il faut créer une âme", reconnaît d’ailleurs Mbappé, conscient de ce qui a pu manquer au PSG ces dernières saisons en termes de leadership et de caractère.

"Une saison, elle n’est jamais linéaire, que ton équipe soit extraordinaire ou qu’elle soit nulle, une saison n’est jamais linéaire, explique-t-il. Mais l’âme de ton vestiaire, l’âme de ton équipe, elle va faire en sorte que, lorsque le bateau tangue, on est tous ensemble. C’est ce qui est le plus important et qui nous a peut-être fait défaut par le passé, je m’inclus dedans."