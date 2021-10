PSG: "Je sais prendre soin de moi", Neymar se défend sur son hygiène de vie

Dans une interview pour une chaîne Youtube brésilienne, Neymar a balayé les critiques le qualifiant de fêtard, expliquant qu’il n’aurait pas "tenu 12 ans au plus haut niveau" avec une mauvaise hygiène de vie.

En petite forme avec le Paris Saint-Germain, avec un rendement très décevant par rapport à son statut, Neymar est depuis l’entame de la saison sous le feu des critiques. Son rythme et son penchant pour la fête, notamment, sont une nouvelle fois pointés du doigt. Dans un entretien pour la chaîne YouTube brésilienne "Fui Clear???" mis en ligne jeudi, mais réalisé le 27 septembre, à la veille de la victoire contre Manchester City (2-0), il réfute toutefois les accusations sur son hygiène de vie.

"C’est un manque de respect quand les gens disent: "Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela". Comment peut-on tenir 12 ans au sommet sans prendre soin de soi? Personne ne prend ça en compte, s’insurgeait l’attaquant brésilien, 29 ans. Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ?"

"Je sors quand je peux"

S’il reconnaît volontiers qu’il sort régulièrement, le joueur du PSG assure que cela n’influe pas sur ses performances sur le terrain et à l’entraînement. "Je sors quand je peux. Je sors quand c'est possible, quand je sais que je ne m'entraînerai pas le lendemain, a-t-il développé. Je n'arrêterai pas de le faire. Où est le problème ? […] Il faut me faire payer pour que je fais sur le terrain, là oui. Mais ce que je fais dehors..."

Cette interview a aussi été l’occasion pour lui d’évoquer le potentiel parisien et les soucis de cohésion que peuvent rencontrer cet effectif rempli de stars. "Peu importe les noms qu'a l'équipe, nous avons conscience de notre potentiel, de l'équipe que nous avons aujourd'hui. Mais si nous ne jouons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne faisons pas les efforts les uns pour les autres, les choses (gagner des titres et marquer l'histoire, ndlr) n'arriveront pas. En tant qu'équipe, nous devons mieux nous comprendre pour que ça arrive."