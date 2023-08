PSG-Jeonbuk: Neymar double buteur et brillant pour son retour après six mois d'absence, Paris gagne enfin en Asie

De retour après plus de cinq mois d’absence, Neymar a affiché un beau visage ce jeudi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre les Coréens de Jeonbuk (3-0) en amical. Double buteur et passeur décisif lors de rencontre, le Brésilien a guidé une équipe francilienne très remaniée lors de son dernier match de préparation de l’été.

Absent depuis le 19 février et sa blessure contre Lille en Ligue 1, Neymar a pris le temps de soigner sa cheville. Bien lui en a pris et le Brésilien a montré de belles choses ce jeudi pour son retour sur les terrains avec le PSG. Toujours sans Kylian Mbappé, resté en France à cause de sa situation contractuelle, le club francilien s’est imposé contre les Sud-Coréen de Jeonbuk (3-0) à Busan.

Présent lors de tout la tournée asiatique, Neymar a joué ses premières minutes de l’été, les premières en plus de cinq mois. Lancé d’entrée par Luis Enrique, la star auriverde a même régalé le public local en marquant le premier but de la rencontre à quelques instants de la mi-temps.

>> PSG-Jeonbuk (3-0)

Neymar a lancé Paris par un festival

Globalement, Neymar s’est montré rassurant. Sur le plan physique, la cheville du Brésilien a tenu. Le reste, sa technique et sa vista, cela n’a pas changé et l’ancien du Barça s’est amusé avec le ballon. Pas toujours inspiré au moment de lancer ses coéquipiers, il s’est offert un petit numéro pour marquer et lancer les Parisiens vers leur premier succès asiatique de l’été.

Trouvé dans la surface adverse, il a bien conservé le ballon et a enchaîné avec un dribble dont il a le secret. Chanceux sur sa frappe, déviée et qui a fini au fond des buts après avoir touchée le poteau (1-0, 40e), Neymar a rappelé à tout le monde ce qu’il pouvait apporter à ce PSG: une étincelle créatrice.

Un doublé et une belle activité pour Neymar

Si Lee Kang-In a bien failli lui voler la vedette, il suffisait d’entendre les acclamations des spectateurs dès que le Coréen apparaissait sur les écrans du stade puis après son entrée en jeu, Neymar a été à l’origine de presque toutes les actions dangereuses du PSG. Au retour des vestiaires, c’est encore lui qui a lancé Ismaël Gharbi pour un face à face (perdu) avec le gardien (1-0, 56e).

C’est encore, et toujours, lui qui a apporté un frisson dans la surface coréenne avant de voir Luis Enrique entamer une salve de changements…pour laquelle Neymar a été épargné. Après avoir attendu aussi longtemps pour le faire jouer, l’entraîneur espagnol a accordé un gros temps de jeu à son joueur lors de ce dernier match de présaison.

Cela a payé puisque sur une dernière ouverture de Fabian Ruiz, le Brésilien s’est offert un doublé (2-0, 83e) en ajustant tranquillement le gardien adverse. Une bonne nouvelle avant le début de la Ligue 1, le 12 août, contre Lorient au Parc des Princes.

Verratti dans le dur, premier but pour Asensio

Problème, la performance de Neymar est venue cacher une prestation collective assez terne des Parisiens. Si le Brésilien a convaincu, ce n’est pas du tout le cas de Marco Verratti. Capitaine à l’occasion de sa première titularisation de l’été, 'Petit Hibou' a clairement manqué de rythme. Hors de forme, l’Italien n’a presque rien apporté alors que son avenir reste très incertain en raison de l’intérêt de clubs saoudiens.

Parmi les joueurs qui ont encore marqué des points, malgré un manque d’efficacité face au but, Hugo Ekitike a offert une belle profondeur à la pointe de l’attaque. Quand Marco Asensio constitue un plus à la construction lorsqu’il évolue en évolue en faux 9, Hugo Ekitike a véritablement pesé sur la défense de Jeonbuk en obligeant la charnière à rester assez bas.

Entré en fin de match et installé sur l’aile, l’Espagnol a conclu la large victoire des Parisiens d’une belle frappe en lucarne (3-0, 88e). Le tout sur une remise en talonnade… de Neymar.

Après avoir trouvé le poteau contre l’Inter, Marco Asensio a marqué son premier but avec le PSG. A neuf jour du début de la Ligue 1, le PSG a gagné et a fait le plein de confiance. Encore mieux, Neymar a assuré et rassuré.