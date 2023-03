PSG: "Nous l'attendons", la déclaration d'amour de Sergi Roberto à Messi (avec un tacle aux supporters parisiens)

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Sergi Roberto espère que le septuple Ballon d'or reviendra en Catalogne à l'expiration de son contrat, en juin prochain. Le défenseur catalan ne comprend pas les sifflets du public à l'égard de l'Argentin.

Sergio Roberto n'oublie pas Lionel Messi. Buteur lors du Clasico remporté par le Barça ce dimanche (2-1), le défenseur s'est confié au journaliste Gerard Romero sur un éventuel retour de la Pulga au Barça, alors que son contrat au PSG court jusqu'en juin. "Qui ne serait pas prêt pour le retour de Messi ? En fin de compte, nous ne voulons pas trop parler parce que c'est lui qui doit décider. Nous les joueurs, nous l'attendons déjà."

Relancé sur le traitement que reçoit l'Argentin au PSG - des sifflets ont été entendus au Parc des Princes lors de la réception de Rennes - l'international espagnol ne comprend pas le comportement des supporters du club de la capitale. "Il fait de bonnes saisons à Paris, il marque beaucoup de buts, il fait des passes décisives. A cause de l'élimination (en Ligue des champions), ils s'en sont pris à lui, mais c'est un joueur spectaculaire et c'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il vient."

Galtier désamorce la polémique Messi

Assez neutre lors de la défaite face à Rennes dimanche en Ligue 1, Lionel Messi n'a pas rebondi après l'élimination face au Bayern en Ligue des champions et surtout après la polémique de cette semaine, liée à son départ d'une séance d'entraînement. Comme expliqué par RMC Sport, le champion du monde argentin aurait été irrité par un exercice proposé par l'entraîneur parisien. Les attaquants avaient des courses à faire et l'atelier proposé impliquait des taches défensives. Dans l'entourage du club, on explique que Leo Messei s'est blessé au niveau des adducteurs et qu'il était en soin le lendemain.

Une version confirmée par Christophe Galtier. "Mercredi, en milieu de séance, Léo a ressenti un gêne à l’adducteur. Il a écourté la séance d’entraînement, a déclaré le coach parisien au micro de Canal+. Le lendemain, il est resté au soin avec le staff. Ensuite, il a pu enchaîner les deux dernières séances avec le groupe. Il ne s’est rien passé entre Leo et le groupe ni entre Leo et moi-même."