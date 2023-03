PSG: Galtier un peu plus sur la sellette après la défaite contre Rennes ?

Christophe Galtier a été interrogé sur son avenir après le nouveau revers du PSG face à Rennes, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Et le coach parisien, sous contrat jusqu’en 2024, a assuré être pleinement concentré sur la fin de saison. Rien d'autre.

Le début d’année du PSG vire gentiment au fiasco. En deux mois et demi, le club de la capitale a déjà perdu à sept reprises en 2023 (toutes compétitions confondues). Éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’OM, Paris n’a plus que le championnat pour assouvir ses rêves de gloire. Et même si les coéquipiers de Kylian Mbappé sont en tête du classement, ils affichent un visage fébrile et brouillon ces dernières semaines.

Après un succès in-extremis à Brest le week-end dernier (1-2), les champions de France se sont inclinés face à Rennes, ce dimanche au Parc des Princes, lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Leur premier revers de la saison à domicile en championnat. De quoi écorner un peu plus le bilan de Christophe Galtier, qui a dû composer avec un effectif très amoindri, notamment en défense. Sous contrat jusqu’en 2024, le coach de 56 ans, intronisé l'été dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, a été interrogé sur son avenir après cette défaite face aux Rennais.

"Il faut tout resituer dans son contexte"

"Vous parlez de mon futur. Je suis venu ici, c’est une chose très claire, pour un projet de deux ans, a-t-il répondu en conférence de presse. Tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison. Moi, ma seule obsession, c’est d’être champion. Est-ce que cette défaite va générer une réflexion de la part de ma direction? Peut-être. Mais il faut quand même tout resituer dans son contexte. Avec un effectif où il manquait huit joueurs. Et un changement obligatoire à la mi-temps puisque Pembélé est sorti sur blessure."

"Le fait d’avoir fait ce match-là, est-ce que ça doit tout remettre en cause? C’est la septième défaite depuis le retour de la Coupe du monde. Il n’y a pas d’excuses à avoir, mais il y a des raisons. Il faut analyser les choses beaucoup plus précisément. Il reste deux matchs. Nous sommes encore devant au championnat. On va se battre pour être champions de France. J’ose espère qu’on va récupérer des joueurs et qu’on aura un effectif beaucoup plus compétitif face à Lyon dans quinze jours."

"Je ne suis pas inquiet me concernant"

Relancé à ce sujet, Galtier s'est dit déterminé à remporter le onzième titre de l’histoire du PSG, pour laisser Saint-Etienne à dix sacres dans le rétro. "Je ne me projette pas sur mon futur, a assuré le natif de Marseille. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives".