PSG: Kimpembe et Mukiele de retour au travail au nouveau centre d'entraînement à Poissy

Les deux défenseurs du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ont devancé leurs coéquipiers, pour la plupart encore en vacances, et ont déjà fait leur retour au centre d'entraînement.

La date officielle de la reprise n’est pas connue, le Paris Saint-Germain n’ayant pas encore nommé son nouvel entraîneur, elle pourrait même être repoussée de quelques jours. Mais le flou entourant la situation du club de la capitale n’a pas empêché certains de ses joueurs de prendre le chemin du nouveau centre d’entraînement.

Opérationnelles depuis lundi, les nouvelles installations du club, situées à Poissy, ont accueilli Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ce mercredi.

Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ont inauguré le nouveau centre d'entraînement du PSG, à Poissy © @kimpembe3

Une revanche à prendre pour Kimpembe

Les deux défenseurs du Paris Saint-Germain ont immortalisé le moment sur Instagram avec une photo sur laquelle ils apparaissent très souriants, Kimpembe y apparaît même très affûté. "Les affaires reprennent", écrit-il. Kimpembe a une revanche à prendre, lui qui vient de traverser la période la plus sombre de sa carrière. Privé de la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus, Presnel Kimpembe a aussi manqué une bonne partie de la saison avec son club en raison d’une rupture du tendon d’Achille droit.

Une telle blessure aurait dû le tenir éloigné des terrains jusqu’à l’automne, mais le défenseur semble déjà opérationnel. Kimpembe entre dans la dernière année de son contrat. Les transferts attendus de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez dans un secteur de jeu ultra concurrentiel à Paris l’ont peut-être poussé à accélérer son processus de rétablissement, lui qui espère retrouver son meilleur niveau. Mais il s’expose peut-être aussi au risque d’une rechute et ce, d'autant plus que les douleurs au tendon l'embêtaient depuis plusieurs années.

Mukiele a disputé un peu plus de matchs que son coéquipier la saison dernière (25, dont 19 en Ligue 1) mais il a aussi obligé son club à composer sans lui cette année. Une lésion haute des ischio-jambiers l'a conduit sur la table d'opération, le rendant indisponible durant les trois derniers mois de la saison 2022-2023 qui s’est achevée sur un titre de champion de France pour le PSG.