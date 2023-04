PSG-Lens: Samba a critiqué Kimpembe pour son chambrage

Après la défaite de Lens face au PSG (3-1) samedi lors du sommet de la 31e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe, blessé, s’est présenté sur la pelouse du Parc des Princes pour chanter "On les a chicotés", le chant des Sang&Or après chaque victoire. Un chambrage qui n’a pas plu au portier lensois Brice Samba.

Même absent, Presnel Kimpembe a trouvé un moyen de contrarier les Lensois. Samedi soir, le défenseur du PSG dont la saison est terminée en raison d’une rupture du tendon d’Achille, était présent au Parc des Princes pour le choc entre son équipe et le RC Lens. Et "Presko" ne s’est pas contenté d’encourager ses partenaires. Après le succès des Parisiens (3-1), il s’est présenté sur la pelouse, avec ses béquilles, et a entonné devant les supporters encore présents "On les a chicotés", le chant des Sang&Or après chaque victoire.

>> Ligue 1: revivez PSG-Lens (3-1)

"Je lui ai dit: 'Pourquoi tu as chanté cela ?'"

Ce chambrage n’a pas laissé le camp lensois insensible, à l’image de Brice Samba : "Je lui ai dit: 'Pourquoi tu as chanté cela ?'", ça n’avait pas lieu d’être, a raconté le gardien de but lensois, cité par La Voix du Nord. Tu es le PSG, le meilleur budget français, contre le onzième budget de cette Ligue. Je trouve ça un peu petit. Chacun chante comme il veut, nous, on le chante à chaque match." Et de poursuivre à propos du match aller : "Quand on l’a fait contre eux (victoire 3-1 le 1er janvier), ce n’était pas pour chambrer qui que ce soit. En tout cas je suis très fier, c’est un message, qu’ils aient chanté ça, c’est une forme de grand respect. Qu’ils chantent ça ici ça chez eux, ça veut tout dire."

Brice Samba n’est pas le seul joueur lensois à avoir modérément apprécié l’initiative de l’international français : "Je ne comprends pas trop, a réagi le défenseur Jonathan Gradit. En plus ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20 ou s'il y avait toute l'équipe mais là ils étaient cinq donc c'était un peu particulier." Et le défenseur de conclure : "C'est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu'on était craints et qu'ils étaient libérés d'avoir gagné." En attendant le résultat de Marseille-Troyes (21h), le PSG distance Lens de neuf points en tête du classement.