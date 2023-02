PSG: l'agacement de Galtier après une question sur son plan de jeu contre le Bayern

Dans une conférence de presse où il est apparu frustré, avant le match PSG-Losc de dimanche (13h), Christophe Galtier a dit manquer de possibilités pour faire des choix et affirmé que cela l'avait empêché de proposer un plan de jeu offensif contre le Bayern Munich.

Trois jours après la défaite 1-0 contre le Bayern Munich, Christophe Galtier a exprimé de la frustration en conférence de presse. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a expliqué manquer de profondeur d'effectif pour procéder à certains "choix", avant d'interrompre un journaliste dont la question sur son plan de jeu frileux en Ligue des champions l'a interloqué.

"Pour faire des choix, il faut avoir le choix, a d'abord déclaré Christophe Galtier, ramené à une déclaration de sa part après le revers concédé en janvier contre le Stade Rennais. "Quand j'ai décidé de faire démarrer Fabian Ruiz avant le Bayern Munich et de jouer sûrement d'une autre manière, mais que Fabian Ruiz ressent une grosse gêne musculaire 48 heures avant le match, ça vous réduit encore plus le choix. Quand vous démarrez le Bayern avec Achraf Hakimi très incertain et qui souffre de douleur au bout de 20 minutes, ça vous limite encore plus les choix", a-t-il développé.

"Les choix, quand l'effectif est au complet, c'est sur la performance et l'investissement, ajoute-t-il. Vous dire que je ne suis pas content de l'investissement de mes joueurs, je ne peux pas. Mes joueurs, je les protège jusqu'au bout. Ils travaillent. Est-ce que je suis content des performances de mes joueurs? Non. Mais pour faire des choix, il faut de la possibilité, de la concurrence. Actuellement, il y a très peu de concurrence".

"Vous me manquez un peu de respect"

Sa réponse achevée, un journaliste lui demande si le PSG va affronter le Losc (dimanche 13h) avec la même tactique de départ vue contre le Bayern Munich. Ce qui a déplu. "Vous êtes en train de vous moquer de moi en posant cette question?", a coupé Christophe Galtier. Avant de poursuivre, agacé: "Vous croyez que j'ai été satisfait de ce que j'ai vu contre le Bayern? Non, je n'ai pas été satisfait. Mes joueurs n'y ont pas été pour grand-chose. Il y avait ce plan de jeu, par rapport à l'effectif disponible. Vous croyez que faire démarrer Warren [Zaïre-Emery] dans un match aussi important de Ligue des champions à moins de 17 ans après avoir enchaîné deux matchs, c'est quelque chose sur quoi j'avais travaillé? Les circonstances ont fait que, à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre moyen pour essayer de contenir le Bayern Munich et ensuite entrer dans une deuxième phase avec Kylian Mbappé".

"Quand il y a eu l'entrée de Kylian, ça a créé plus de situations pour le Bayern, mais on a aussi créé des situations. Et on a trouvé un autre jeu, constate-t-il. Je respecte votre question, mais si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer comme contre le Bayern, c'est qu'avec beaucoup de respect vous me manquez un peu de respect".

Relancé par le même journaliste, Christophe Galtier a conclu ainsi: "Le Paris Saint-Germain doit jouer un football offensif, attrayant, pas spectaculaire mais efficace pour gagner. Si les joueurs peuvent amener du spectacle et du plaisir aux télespectateurs et specteurs, bien évidemment qu'on ne va pas s'en priver".