PSG: l'énorme gâteau de Verratti pour ses dix ans à Paris

Dix ans après sa signature au PSG, Marco Verratti a été fêté par ses coéquipiers, ce lundi, lors de la tournée de préparation au Japon. Le milieu de terrain italien (29 ans) a notamment reçu un énorme gâteau à son effigie. Dans une ambiance survoltée.

Ce n’est pas le plus grand, le plus chambreur ni le plus charismatique, mais c’est le doyen de la bande. A l’aube de l’exercice 2022-2023, Marco Verratti est le joueur le plus ancien du vestiaire du PSG. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club de la capitale le 18 juillet 2012. Il y a exactement dix ans. Pour fêter cet anniversaire symbolique, le club de la capitale l’a mis à l’honneur ce lundi, lors de la tournée de préparation au Japon.

L’international italien (49 sélections, 3 buts) a reçu un énorme gâteau à son effigie. Dans une ambiance survoltée. Réunis autour de lui, ses coéquipiers ont scandé son nom, avant de le congratuler, à l’image de Kylian Mbappé ou de Sergio Ramos. Invité à prononcer un discours, "Petit Hibou" a lâché quelques mots devant l’ensemble de la délégation parisienne venue en terre nippone. "Merci à tous. Pour moi, ça a toujours été un plaisir de porter ce maillot", a notamment lâché le vainqueur de l’Euro 2021 devant Christophe Galtier, son nouvel entraîneur.

Le joueur le plus titré de l’histoire du foot français

Recruté pour 11 millions d’euros à Pescara, le club de sa ville natale (alors en Serie B), Verratti est entré dans la légende du PSG au cours d’une décennie marquée par sa vista, son sang-froid, ses contestations et ses mimiques théâtrales. Avec 25 trophées dans sa collection (dont 8 titres de champion), il affiche le plus beau plus beau palmarès de l’histoire du football français.

En attendant de pouvoir peut-être un jour soulever la Ligue des champions, le n°6 des Rouge et Bleu se sent pleinement épanoui dans la ville lumière, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Et où il se voit rester lontemps. "Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné, a-t-il récemment confié au supplément week-end de la Gazzetta dello Sport. Je me sens très français tout en restant italien. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici".