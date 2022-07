PSG: Mbappé, Messi et Neymar font le bonheur de jeunes joueurs japonais

Plusieurs stars du PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar entre autres, se sont entraînés avec des jeunes joueurs japonais, ce lundi. Ils ont aussi répondu à leurs questions sur les conseils pour devenir un joueur de haut niveau.

Cinq stars du PSG et Christophe Galtier, leur entraîneur, ont participé à une séance un peu particulière, ce lundi lors de la tournée au Japon. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marquinhos ont joué avec 42 jeunes sélectionnés sur Twitter au Chichibunomiya Rugby Stadium de Tokyo. Après avoir assisté à des oppositions, ils y ont pris part sous une chaleur étouffante avec un thermomètre affichant déjà 30 degrés et 75% d’humidité dès le début de la séance à 10 heures.

Les conseils de Mbappé pour percer au plus haut niveau

Accompagné de traducteurs, les joueurs se sont ensuite pliés au jeu des questions/réponses des enfants, affamés de conseils. Le capitaine Marquinhos a d’abord remercié les locaux pour l’accueil réservé. "Je suis très content d'être ici avec les joueurs et le staff du PSG, a-t-il confié. C'est un moment important. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour jouer au football." Kylian Mbappé a, lui, été interrogé sur la manière de percer au plus haut-niveau.

Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos à l'entraînement avec de jeunes joueurs japonais © RMC Sport

Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos lors de la tournée au Japon © RMC Sport

"Je n’ai pas forcément d’explications, a-t-il répondu. Il faut bien manger, bien dormir et essayer de toujours s’entraîner et prendre du plaisir. C’est le plus important." Lionel Messi a ajouté quelques précisions. "Le plus important est d'apprendre, se divertir et évoluer, a énuméré l’Argentin en espagnol. Avec cela en tête ,vous ne pourrez qu'être meilleurs."

Marquinhos: "J'adore les sushis!"

Neymar, lui, a été questionné sur ses modèles. "Je vais forcément parler de joueurs brésiliens, a-t-il répondu. Kaka, Ronaldo, Ronaldinho et puis Messi. C'est un joueur qui m'a beaucoup inspiré. Évoluer avec lui aujourd'hui c'est un grand honneur." Le Brésilien est ensuite apparu plié en deux de rire au moment où Marquinhos était interrogé sur les choses de la culture japonaise qu’il appréciait. "J'étais déjà venu ici avec ma sélection, a-t-il fait remarquer. J'adore les sushis, makis, les brochettes... Je trouve ça super bon!"

Sergio Ramos a tenu le discours de fin. "C'est un plaisir d'être là, a confié le défenseur espagnol. Merci aux petits d'avoir joué avec nous. Pour être un bon défenseur il faut être toujours dans l'intensité, agressif. Ayez des rêves comme moi j'en ai eu plus jeune. Cela ne peut que vous faire progresser!"

Christophe Galtier a aussi répondu aux questions. "Comment je trouve le pays? On est arrivé hier (dimanche, ndlr), il y a un peu de décalage horaire, a-t-il précisé. On s'aperçoit qu'il fait plus chaud ici qu'à Paris. Je viens regarder l'entraînement de ces jeunes et je pense que là-dedans il peut y avoir des futurs joueurs ou joueuses du PSG. On doit aussi applaudir nos joueurs." Les Parisiens se sont ensuite prêtés au jeu des photos avant de quitter le terrain sous le regard émerveillé de 42 chanceux.