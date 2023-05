PSG: l’hôpital de Séville communique sur l’état de santé de Sergio Rico

L’hôpital de Séville a publié un communiqué dans lequel il donne des nouvelles sur l’état de santé de Sergio Rico (29 ans), gardien du PSG victime d’un grave accident de cheval, dimanche.

L’hôpital universitaire Virgen Del Rocio de Séville a donné des nouvelles de Sergio Rico (29 ans), ce mardi dans un communiqué, comme le rapporte Le Parisien. L’établissement ne note pas "de changements significatifs" sur l’état de santé du gardien du PSG, gravement blessé après une chute de cheval, dimanche.

"Son état général est stable, dans la gravité"

"Le patient est toujours admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío, après avoir subi une blessure à la tête, indique le communiqué. Il est pris en charge par des spécialistes de médecine intensive et continue sous sédation. Son état général est stable, dans la gravité. Il attend toujours l’évolution clinique dans les prochains jours."

Selon Le Parisien, l’inquiétude est toujours de mise parmi ses proches et l’un des représentants de l’agence You First qui le représente. La femme du gardien espagnol, Alba Silva, a aussi pris la parole face aux journalistes en indiquant que son état était stable. Elle s’est aussi exprimée à deux reprises sur les réseaux sociaux ces dernières heures. "Il est très fort", a-t-elle écrit lundi avant de publier un nouveau message émouvant ce mardi matin sur Instagram: "Ne me laisse pas seule mon amour car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas comment vivre sans toi. Nous t'attendons ma vie, nous t'aimons tellement."

Sergio Rico a été victime d’une chute de cheval dimanche matin vers 8h30 alors qu’il participait à un grand pèlerinage dans la ville d’El Rocio, en Andalousie. L’accident serait dû à une collision avec une charrette à mules et un cheval qui se serait emballé, selon un communiqué de son agence. Sergio Rico avait rejoint Malaga, puis El Rocio dans la nuit de samedi à dimanche juste après le titre acquis par le PSG à Strasbourg (1-1).