Bayern-PSG: le discours mobilisateur de Messi avant le match retour

Lionel Messi a fait preuve d'optimisme ce lundi à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich (mercredi, 21h sur RMC Sport 1). Rassuré par les récentes victoires du PSG, l'attaquant argentin y croit et compte bien aider l'équipe à se qualifier pour les quarts.

Battu devant son public du Parc des Princes à l'aller (0-1), le PSG doit absolument l'emporter sur la pelouse du Bayern Munich lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. En l'absence de Neymar, forfait, le club parisien s'appuiera sur le duo Mbappé-Messi en attaque ce mercredi en Allemagne (dès 21h sur RMC Sport 1). Portée par ses deux stars, l'équipe francilienne vient d'enchaîner trois victoires consécutives contre Lille, l'OM et Nantes et a retrouvé la confiance avant de défier les Bavarois.

"Maintenant on va essayer de bien faire les choses pour essayer de retourner la situation contre le Bayern et passer au prochain tour, a estimé Lionel Messi dans un entretien diffusé sur les médias du PSG. C’est l’objectif de tout le monde."

"Cela sera un match très serré"

En l'absence de Kylian Mbappé, revenu pour les dernières minutes du match aller contre Munich, le PSG a concédé trois défaites consécutives début février. Mais depuis le retour du nouveau recordman de buts du club, le groupe dirigé par Christophe Galtier a fait le plein de confiance. Outre la grosse victoire dans le Classique face à l'OM (3-0), Paris a su tenir contre Lille (4-3). Des succès à mettre au crédit du collectif et qui donnent une bonne dose d'espoir à Lionel Messi.

"C’est important d’entrer dans le match de cette manière, a enchaîné le champion du monde 2022. Avant cela nous n’étions pas dans notre meilleure forme de la saison mais je pense que nous avons eu deux victoires importantes pour renforcer l’équipe avant d’aller disputer le match à Munich. Cela sera un match très serré et très difficile comme l’a été le premier, où cela se joue sur des petits détails et où il est très difficile de gagner dans ce stade."

Messi rêve d'une remontada parisienne

A eux deux, Kylian Mbappé et la "Pulga" ont marqué huit des onze buts inscrits par le PSG lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Mais c'est cette fois sur la scène continentale que les deux stars française et argentine seront attendues. Soutenu par tout un collectif, Lionel Messi y croit.

"Mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de retourner la situation. Je me sens très bien, je pense que l’équipe en général a changé au cours des derniers matchs, a ensuite indiqué le septuple lauréat du Ballon d'or."

Avant de conclure: "Nous avons changé de visage et les victoires nous aident évidemment à travailler en toute sérénité avec une dynamique différente et en étant aussi plus heureux… ce qui est une bonne chose pour travailler. Nous avons une envie très forte de continuer notre chemin en Ligue des champions. Et c’est ce que nous allons essayer de faire."