PSG: Neymar a donné sa "vie" pour revenir à temps face au Real

En marge d’un évènement promotionnel avec l’un de ses sponsors, Neymar a reconnu vivre des jours difficiles après l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions. Il assure s’être pourtant démené pour revenir à temps.

Neymar a pris la parole, jeudi en marge d’un évènement organisé par l’un de ses sponsors. Et le Brésilien a reconnu avoir été touché par l’élimination du PSG par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais aussi par les sifflets du Parc des Princes, dimanche dernier face à Bordeaux.

"Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous, a-t-il déclaré. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l'équipe."

"La vie d'athlète est comme ça, poursuit-il. Un jour, vous êtes là-bas, vous avez perdu la partie, mais vous pouvez tout renverser en un rien de temps. Le football est gratifiant à cause de cela." L’ancien joueur du FC Barcelone s’était engagé dans un contre-la-montre pour revenir à temps pour disputer le match aller après avoir contracté une grosse entorse à la cheville gauche, le 28 novembre. Après deux mois et demi d’absence, il avait réussi à disputer le dernier quart d’heure du premier match remporté par Paris (1-0).

Il a disputé l’intégralité du match retour avec une passe décisive pour Kylian Mbappé. Mais le PSG s’est finalement incliné, disant adieu à la compétition. Pris à partie par le public du Parc des Princes quatre jours plus tard face à Bordeaux (3-0), le Brésilien avait rallié Barcelone pour y retrouver son fils à l’issue du match. Il avait publié des messages sur les réseaux sociaux en savourant son bonheur de retrouver ses proches. "Heureux de vous voir tous bien et heureux, a-t-il écrit. C'est ce qui m'émeut et me fait avancer."