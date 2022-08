PSG: la jeune Camille reçue par Mbappé et acclamée par les Ultras après son défi à vélo

Jeune fille de 8 ans, atteinte d'une maladie congénitale rare, Camille a effectué un périple à vélo depuis Dreux pour retrouver Kylian Mbappé ce mercredi au Camp des Loges. Passée devant le Parc des Princes en amont, la fan de l'attaquant français a aussi eu la belle surprise d'être accueillie par les Ultras du PSG.

Une bien belle journée pour Camille. Atteinte du syndrôme de VACTERL, une maladie congénitale rare, cette petite fille s'est mise l'idée en tête de rejoindre le Camp des Loges à vélo, depuis Dreux, afin de remercier Kylian Mbappé, soit un périple de 70 kilomètres (140 en aller-retour). Le champion du monde 2018 avait soutenu sur ses réseaux sociaux sa jeune fan, 8 ans, qui lui avait adressé auparavant une vidéo.

Elle est arrivée ce mercredi midi au Parc des Princes, recevant une belle surprise des Ultras du PSG, avant d'être accueillie par Kylian Mbappé en personne.

Elle avait été victime de messages haineux

En début d'année, au moment où l'incertitude régnait sur l'avenir de Kylian Mbappé, Camille avait posté une vidéo où elle demandait à l'attaquant de prolonger son contrat pour rester au PSG. Une vague de tweets haineux avait suivi. "La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond, pointait du doigt Mbappé. Il s’agirait de se ressaisir un peu."

Quelques jours après la polémique, Kylian Mbappé dédiait même l'un de ses buts, face à Brest, pour sa jeune fan. "Camille, c'est pour toi", lançait l'international français à la caméra pour la fille atteinte de malformations au niveau du cœur , des reins, poumons et colonne vertébrale, des membres et muscles du côté gauche de son corps. Touchée par la marque d'affection, Camille voulait donc remercier le joueur en personne.

Une photo avec Messi

"Il y a quatre ans, on nous disait que ça ne serait pas possible pour Camille de faire du vélo", a expliqué son père dans une vidéo pour le Parisien. Deux ans après avoir appris la pratique de la bicylette, Camille s'est donc lancée le défi de réaliser 140 kilomètres à vélo, pour un aller-retour entre Dreux et le Camp des Loges, en compagnie de son père. L'objectif, outre la rencontre avec Mbappé, est aussi de récolter des fonds pour l'association "Un sourire pour Camille", venant en aide aux enfants atteints de maladie congénitales et génétiques.

Camille et son paternel sont partis ce lundi et sont arrivés dans un premier temps ce mercredi au Parc des Princes. La jeune fille a eu la bonne surprise d'être accueillie par plusieurs membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Ceux-ci ont chanté en l'honneur de Camille, qui a ensuite pu retrouver Kylian Mbappé, mais aussi Lionel Messi, comme l'a montré la Fondation PSG, qui a salué ce "moment de rêve et d'évasion".