PSG: la méthode Galtier fait déjà l'unanimité

Deux semaines après sa présentation face à la presse, le discours de Christophe Galtier semble avoir rapidement conquis l'ensemble du groupe parisien. Une stratégie soutenue par le conseiller sportif Luis Campos, nouvel homme fort du club de la capitale. Coulisses.

Ambiance studieuse. À Tokyo, le groupe du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois assuré le show ce mardi. Au programme, une réception en présence de l’ensemble des sponsors locaux avec des jeux de cerceaux ou encore une pêche aux canards. Sur scène, il y avait des sourires au moment de trinquer avec les convives du jour. Parmi eux: la marque de champagne Collet, mais aussi le dessinateur du manga Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi.

L'effectif accepte les nouvelles règles

Cette joie de vivre se reflète aussi déjà sur le terrain d'entraînement du Chichibunomiya Rugby Stadium. "Avant de parler des égos, il faut parler de ces joueurs qui veulent gagner, prendre du plaisir", avait déclaré Christophe Galtier dans l'auditorium du Parc des Princes le 5 juillet. Ces mots ont vite conquis le vestiaire parisien. L’ancien coach niçois voulait imposer le plus rapidement possible de la rigueur et du bien-être sur le terrain. C’est chose faite.

Ces nouvelles règles, appuyées par Luis Campos, ont déjà été acceptées par l’ensemble de l’effectif. Preuve en est le déjeuner, comme indiqué par Le Parisien, désormais mis en place au Camp des Loges avant ou après les séances d’entraînement. Un moyen de renforcer la cohésion de groupe.

L'euphorie du début de saison entretenue

Les 25 joueurs présents au Japon pour la tournée estivale ont aussi découvert un peu plus les séances de Christophe Galtier et de son staff. À l’image de celle de ce lundi, devant près de 15.000 supporters, longue de 1h30 dans une chaleur suffocante.

Ces entraînements entretiennent l'euphorie du début de saison. Les scènes sur place ne trompent pas, avec des échanges sur la tactique, des replacements réguliers et la volonté de faire circuler le ballon toujours plus rapidement. Le tout dans la bonne humeur. Reste à savoir si cela se reproduira ce mercredi (12h30) lors du premier match amical dans l’Archipel contre le Kawasaki Frontale.