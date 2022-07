PSG: Galtier affirme avoir "mis de côté" ses origines marseillaises

En conférence de presse, mardi, lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur du PSG Christophe Galtier est revenu sur ses origines marseillaises. Sans les nier, celui-ci en a profité pour rappeler sa détermination totale avec les champions de France.

Ca y est, un Marseillais débarque sur le banc du PSG. Ce mardi, le club de la capitale a officialisé la signature de Christophe Galtier pour deux saisons en tant qu'entraîneur des champions de France en titre. Et forcément, les racines marseillaises de l'homme de 55 ans ont été rappelées au moment de sa présentation.

"Depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au PSG"

Et l'ancien entraîneur de Saint-Etienne, de Lille et de Nice n'a pas manqué de répondre aux interrogations sur ses origines, avec transparence. "Je suis né à Marseille, c'est un fait, mais le PSG a toujours été un club à part. On fait un métier de passion, on cherche le meilleur endroit pour gagner, on veut entraîner les meilleurs joueurs, gagner les plus beaux trophées... Et il n'y a pas un meilleur endroit que le PSG. J'ai mis de côté mes origines marseillaises. Croyez-moi, depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrées au PSG", a assuré le coach parisien.

Quelques jours de travail au Camp des Loges avant le départ pour le Japon

Cette déclaration d'amour au PSG va devoir se traduire très vite en acte puisque Christophe Galtier est attendu dans l'après-midi au Camp des Loges pour diriger sa première séance avec son groupe. Il aura quelques jours à sa disposition pour préparer le premier match amical de cette pré-saison, prévu le vendredi 15 juillet au centre d'entraînement face à Quevilly-Rouen (17 heures).

Ensuite, Neymar, Mbappé, Messi et consorts s'envoleront pour le Japon pour une tournée de trois rencontres face à Kawasaki (le 20 juillet), Urawa (23 juillet) et Osaka (25 juillet). Le groupe parisien devrait ensuite se rendre directement en Israël, à Tel-Aviv, pour y défier le FC Nantes lors du trophée des champions (dimanche 31 juillet à 22 heures).