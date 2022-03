PSG: la presse anglaise avance le nom du directeur technique de Liverpool pour remplacer Leonardo

Humilié en Ligue des champions par le Real Madrid malgré un recrutement galactique l’été dernier, le PSG pourrait effectuer quelques changements dans son organigramme. Selon The Telegraph, les dirigeants parisiens seraient déjà à la recherche du successeur de Leonardo. Le nom du directeur technique de Liverpool Michael Edwards est avancé.

Directeur sportif du PSG depuis 2019, Leonardo pourrait payer le triste parcours des Parisiens en Ligue des champions. Malgré une finale et une demi-finale durant les deux dernières saisons, la coupe aux grandes oreilles continue de fuir les Français. Après cette contre-performance face au Real Madrid en huitième de finale, du changement pourrait être amené.

Dans ce sens, The Telegraph explique que les dirigeants ont établi une liste de ceux étant susceptibles de remplacer Leonardo. C’est dans un premier temps celui de Michael Edwards qui est avancé. Arrivé à Liverpool en 2011 et directeur technique depuis 2016, le dirigeant est considéré par beaucoup comme étant un des principaux artisans du rebond des Reds sur la scène nationale et européenne.

Comme précisé par le média anglais, Edwards a participé aux recrutements de joueurs comme Mohamed Salah, Virgil Van Djik, Sadio Mané et Andy Robertson. Des éléments toujours performants et indiscutables dans le onze de Jürgen Klopp.

D’autres noms évoqués

Point positif pour les Parisiens, Edwards a déjà annoncé son intention de quitter le club à la fin de la saison. Preuve de son importance à Liverpool, Klopp a dit tout le bien qu’il pense de son dirigeant: "Il a été une présence constante pendant ma période au LFC, et sa contribution à notre succès est claire pour tout le monde."

L’Anglais n’est pour autant pas le seul à figurer sur la short-list du PSG. The Telegraph ajoute que le directeur sportif de l’Atlético de Madrid Andrea Berta est suivi. Son nom a déjà été associé au leader de Ligue 1 par le passé. Giovanni Rossi (Sassuolo) et Hugo Viana (Sporting) feraient aussi partie des candidats pour le poste.