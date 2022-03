PSG: l'avis de Ronaldinho sur les sifflets du Parc des Princes contre Neymar et Messi

Lors de la victoire du PSG contre les Girondins de Bordeaux le week-end dernier (3-0), le public du Parc des Princes a exprimé sa colère en sifflant Lionel Messi et Neymar. Un évènement sur lequel est revenu l’ancien joueur parisien Ronaldinho, lors d’un entretien avec Fox Sports.

Le retour de l’association entre Neymar et Lionel Messi avait tout d’un rêve pour les supporters du PSG sur le papier. Très performant lors du passage commun des deux joueurs au FC Barcelone, le duo ne connaît pas le même succès en France. Face au Real Madrid, les deux attaquants n’ont pas réussi à éviter la nouvelle humiliation en Ligue des champions des Parisiens.

Pour leur retour au Parc des Princes dimanche dernier, le Brésilien et l’Argentin ont subi les foudres des supporters. Sifflés à chaque prise de balle, leur bonne performance face aux Girondins de Bordeaux (3-0) n’a pas suffi à calmer la colère du public. Un mécontentement commenté par la légende auriverde Ronaldinho, à l’occasion d’une interview avec Fox Sports: "C’était un moment où les fans étaient tristes parce qu’ils ont une grande équipe avec tous ces grands joueurs."

Même s’il semble comprendre la détresse des supporters, l’ancien Barcelonais et Parisien reste optimiste pour le futur du PSG: "Il est difficile, en si peu de temps, que tout se passe bien et que tout soit parfait. Mais je pense que tous ces grands joueurs qui jouent ensemble, vont faire quelque chose de très bien." En attendant, Neymar et Messi tâcheront d’assurer un nouveau titre de champion de France à leur équipe.

Les messages de Fabregas et Suarez

Si Ronaldinho s’est abstenu de critiquer les supporters pour ces sifflets, ce n’est pas le cas d’autres personnalités du football. Ancien coéquipier des deux joueurs au Barça, Luis Suarez leur a envoyé un message de soutien: "Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous! Je vous aime très fort!" Une initiative suivie par Cesc Fabregas: "Le football n’a aucune mémoire…. C’est dommage. Toujours avec vous mes frères."

Malgré cette épisode, Messi ne compte pas baisser les bras. Selon les informations de RMC Sport, "la Pulga" souhaite rester au PSG, et croit encore que lui et ses coéquipiers peuvent ramener la Ligue des champions en France.