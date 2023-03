PSG: la superbe anecdote de M'Vila sur la mère de Mbappé

Yann M'Vila a côtoyé Jirès Kembo Ekoko, le demi-frère de Kylian Mbappé, au collège lorsque les deux joueurs étaient en formation au Stade Rennais. Dans une interview accordée à Libération, l’ancien milieu de terrain international français assure avoir eu à faire à la maman de la star du PSG. Et il a visiblement passé un sale quart d’heure.

La bonne éducation de Kylian Mbappé est souvent mise en avant lorsqu’on évoque la réussite du crack de Bondy. Et les propos de Yann M’Vila dans les colonnes de Libération permettent de comprendre un peu plus comment le champion du monde 2018 a été élevé.

L’ancien milieu de terrain international français (22 sélections) a eu l’occasion de croiser la maman de Mbappé, Fayza Lamari, au cours de sa formation au Stade Rennais. A l’époque, il fréquente le même collège que Jirès Kembo Ekoko, ancien attaquant des Rouge et Noir (2006-2012)... et demi-frère de Kylian Mbappé.

M'Vila et Kembo Ekoo en septembre 2011 © AFP

"Elle m'a déjà engueulé"

"J’ai connu la mère de Kylian Mbappé à Rennes, elle était là pour Jirès Kembo Ekoko, se souvient M’Vila dans Libération. Grande dame, le CPE du collège allait la voir pour lui dire qui déconnait dans la classe et elle tombait sur l’élève. Elle m’a déjà engueulé."

Jirès Kembo Ekoko a rencontré Wilfrid Mbappé au moment de prendre sa première licence à Bondy. Le père de Kylian Mbappé est alors devenu son tuteur légal. "Il devient à la fois mon tuteur et mon père, confiait Jirès Kembo Ekoko à So Foot en 2016. Ça s’est fait de manière naturelle. Ça a été mon premier coach quand je suis allé m’inscrire au foot, et le reste s’est fait à l’instinct. C’est difficile à expliquer en fait, c’est comme si cette personne m’avait toujours été destinée. Il a représenté l’image paternelle que je n’avais pas eue." Et permis à Yann M’Vila de vivre une anecdote qu’il raconte encore près de 20 ans plus tard.