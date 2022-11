Equipe de France: "Même à pied, de Grèce, je viens", M'Vila "croit" en ses chances pour le Mondial

Dans un entretien à l'Equipe ce jeudi, Yann M'Vila a partagé son envie de participer à la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. Le milieu de terrain de l'Olympiacos n'a jamais été convoqué depuis le début de mandat de Didier Deschamps.

Yann M'Vila n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis l'Euro 2012. Pourtant, à quelques jours de l'annonce de la liste (le 9 novembre) de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, le milieu de terrain estime avoir une chance de pouvoir participer à la compétition au Qatar.

Yann M'Vila effectue sa troisième saison actuellement à l'Olympiacos, après un passage de quatre ans à Saint-Etienne. Si ses qualités sont "toujours les mêmes" d'un point de vue football, le joueur de 32 ans s'estime plus mature. Se sentant en forme, Yann M'Vila n'écarte pas l'idée d'un retour avec les Bleus.

"Personne ne va chercher à savoir comment j'ai évolué"

"J'y crois bien entendu. C'est une fierté de porter les couleurs de la France. Les 22 sélections m'ont toujours donné envie de jouer. Je suis très attaché à mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Même à pied, de Grèce, je viens, a confié l'intéressé dans un entretien à l'Equipe. L'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du monde."

Yann M'Vila avait découvert l'équipe de France en août 2010 grâce à Laurent Blanc, pour le premier rassemblement post-Coupe du monde en Afrique du Sud. Jamais convoqué sous l'ère Didier Deschamps, le milieu de terrain pense souffrir de son "étiquette". "Les gens ne vont pas regarder les matches, les statistiques. On a aussi peut-être une image de moi et on reste dessus, a indiqué le joueur. Personne ne va chercher à savoir comment j'ai évolué. C'est dommage."

Avec les forfaits de Paul Pogba et N"Golo Kanté, l'équipe de France est dépourvue de plusieurs éléments majeurs au milieu de terrain. Champions du monde 2018, Blaise Matuidi et Steven Nzonzi se sont eux exilés et ne sont plus des options crédibles, là où Corentin Tolisso a souvent été blessé ces derniers mois. Le secteur devrait donc présenter un visage bien différent au Qatar.