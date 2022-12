PSG: la vente des maillots floqués Messi et Mbappé a explosé depuis la finale de Coupe du monde

Depuis la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, au cours de laquelle Kylian Mbappé et Léo Messi ont brillé aux yeux du monde, la vente de maillots du PSG aux noms des deux joueurs a explosé, notamment aux Etats-Unis.

Il n'y a pas que Messi et les Argentins qui ont gagné gros dimanche. Il semblerait que le PSG s'en sorte également très bien, depuis la magnifique finale de Coupe du monde entre la France et l'Albiceleste. D'après Reuters, la vente de maillots du club parisien floqués aux noms de Kylian Mbappé et Lionel Messi a augmenté de 200% après le match. Fanatics, qui exploite la boutique en ligne officielle du Paris Saint-Germain, a déclaré à l'agence que 40% de toutes les ventes du PSG ce jour-là provenaient des États-Unis.

Il faut dire que la performance des deux joueurs a choqué le monde entier. Ils sont tous les deux décisifs sur les trois buts de leur équipe durant le match, et ont tous les deux inscrit leur tir au but durant la séance.

Un gros engouement autour des tuniques

Kylian Mbappé a presque à lui seul sonné la révolte française, en inscrivant un doublé alors que les Bleus étaient menés 2-0. Il a eu le sang froid de transformer un pénalty, son deuxième du match, au cours de la prolongation. Si ses exploits n'ont pas suffi à faire gagner les Bleus, ils ont ébloui les fans du monde entier.

Il faut dire qu'en face de lui, un autre phénomène a marqué le match de son empreinte. Lionel Messi a d'abord ouvert le score sur pénalty, il a aussi redonné l'avantage à son équipe durant la prolongation. S'il n'est statistiquement pas décisif sur le deuxième but argentin, la vérité est toute autre. Son contrôle et son décalage sur le côté en début d'action font la différence, et une grande partie du but repose sur ce geste de génie.

Même si le Mondial avait lieu à l'automne, et qu'une bonne partie du Globe avait rangé les t-shirts pour enfiler les pulls et les doudounes, la vente de maillots a passé un cap exceptionnel dans cette édition 2022. Reuters indique que les ventes mondiales d'équipements de football ont augmenté de plus de 700 % pour la Coupe du monde 2022 au Qatar par rapport à l'édition précédente en 2018 en Russie sur le réseau de magasins en ligne Fanatics. L'effet cadeaux de Noël ?