PSG: "Respecter l'adversaire", Pochettino très direct sur le manque de temps de jeu des jeunes

Déjà sacré champion de France, le PSG n'a pas fait tourner contre Strasbourg et a aligné son XI habituel alors que beaucoup attendaient de voir jouer les jeunes formés au club. Mauricio Pochettino explique leur absence par la volonté de "respecter l'adversaire".

Une fois de plus, les jeunes formés au club n'ont pas eu leur chance. Même si le Paris Saint Germain a été sacré champion de France après son match nul face à Lens le week-end dernier, les titis parisiens sont gentiment restés sur le banc face à Strasbourg ce vendredi soir, pendant que le onze habituel et la triplette Neymar, Mbappé, Messi gambadaient sur la pelouse de la Meinau.

"Je crois que c'est très important de respecter l'adversaire"

Et même lorsque le PSG menait 3-1 à la 70e après le second but de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino n'a pas fait rentrer Eric Dina Ebimbe, Edouard Michut ou Xavi Simons, présents sur le banc parisien. Le club de la capitale a concédé le nul 3-3, malgré la présence de ses stars. A l'issue de la rencontre, le technicien argentin a justifié froidement le fait de ne pas avoir fait jouer les plus jeunes.

"Je crois que c'est très important de respecter l'adversaire et les autres équipes, plaide Mauricio Pochettino au micro de Prime Vidéo. Quand on joue contre une équipe comme aujourd'hui, Strasbourg, qui joue pour une place européenne, c'est important d'être professionnel et d'essayer de mettre la meilleure équipe." Le tout alors que les premiers concernés par ses déclarations font leur décrassage dans son dos.

"Nous avons joué un très bon match et avons été très professionnels"

Le coach rappelle que ses joueurs ne sont pas en vacances et que l'habitude de se relacher après le titre au PSG va devoir s'arrêter. "Apparemment ici c'est toujours le même problème quand on gagne la ligue, commente Mauricio Pochettino, qui reste concentré sur la fin de saison. On a envie de jouer, comme aujourd'hui et contre de belles équipes comme Strasbourg dans de belles ambiances. Nous avons joué un très bon match et avons été très professionnels. On ne va rien lâcher même sur la fin de saison."