PSG: le directeur de la communication s’en va

Le PSG a annoncé le départ de son directeur de la communication, Jérôme Touboul, à la fin du mois de mai. Ancien journaliste de L’Equipe, il avait rejoint le club en 2015.

Un départ au PSG. Le club a annoncé la fin de l’aventure de son directeur de communication, Jérôme Touboul, ce vendredi dans un communiqué.



"Arrivé au Paris Saint-Germain en mai 2015, Jérôme Touboul quittera son poste de Directeur de la Communication sportive le 31 mai prochain, explique le texte. Nous tenons à remercier Jérôme pour sa contribution active à l’exposition et à la valorisation médiatique du club, de ses sections sportives professionnelles comme de ses centres de formation, ainsi que pour son approche éditoriale ambitieuse. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets."

Ancien journaliste de L'Equipe

Jérôme Touboul avait rejoint le club après une carrière de journaliste au sein du journal L’Equipe. Il était en charge "du développement des relations avec les médias français et internationaux et de l’ensemble de la stratégie de communication liée aux différentes sections sportives du club", indiquait le PSG au moment de son arrivée il y a six ans.

Avec la cellule communication cette saison, il avait entrepris plusieurs animations pour fêter les 50 ans du club (créé en 1970), gâchés par la crise sanitaire. "Un certain nombre d'évènements étaient prévus, des expos, des conférences, et surtout un 'match des légendes', qui devait avoir lieu au Parc des Princes le 29 août et qui réunissait beaucoup d'anciens joueurs, anciens présidents du club, mais qui n'a pas pu avoir lieu", confiait-il au site Sortir à Paris en novembre dernier.

Ce vendredi, il a publié un message de remerciement au club sur son compte Twitter. "Le 31 mai, un cycle passionnant de 6 saisons au cœur du PSG va s’achever, a-t-il écrit. Je sais ma chance d’avoir connu de l’intérieur l’un des plus grands projets du sport mondial. Merci PSG de m’avoir permis de partager tant d’émotions à tes côtés! À bientôt."