PSG: le dispositif de sécurité renforcé au Camp des Loges après le fiasco madrilène

Pour le retour à l'entraînement des joueurs parisiens ce vendredi, deux jours après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG a mis en place un important dispositif de sécurité pour éviter d'éventuels débordements.

Il va falloir digérer la gueule de bois. Après son naufrage mercredi en Ligue des champions, le PSG retrouvera le quotidien et la routine de la Ligue 1 dimanche après-midi avec la réception des Girondins de Bordeaux (13h), pour le compte de la 28e journée. Reste à savoir quel sera l’accueil réservé aux hommes de Mauricio Pochettino par le public du Parc des Princes. Comme expliqué par RMC Sport, le Collectif Ultras Paris devrait notamment exprimer sa colère et sa frustration.

En attendant, Marquinhos et ses coéquipiers reprennent le chemin de l'entraînement ce vendredi, deux jours après la débâcle face au Real Madrid (3-1), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Aucun supporter n'est présent aux abords du Camp des Loges mais un énorme dispositif de sécurité a été mis en place avec des agents privés. Au moins une trentaine d'hommes ont été déployés afin de prévenir et éviter d'éventuels débordements.

Le dispositif de sécurité déployé aux alentours du Camp des Loges, ce vendredi 11 mars 2022. © RMC Sport

Le PSG va trouver le temps long

A Paris, la fin de saison s'annonce très, très longue. Déjà sortis de la compétition qu'ils rêvaient de remporter, après avoir atteint la finale en 2020 et la demi-finale l'an dernier, les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont plus que le championnat à jouer puisqu'ils ont aussi été éliminés en Coupe de France dès les huitièmes (0-0, 5-6 tab face à Nice). Et ça ne s'annonce pas franchement palpitant en Ligue 1 : après 27 journées, ils comptent 13 points d'avance sur leur dauphin niçois et sont quasi assurés de remporter un 10e titre de champion.

Contre Bordeaux, il s'agira surtout de montrer un autre visage à domicile et de relever la tête après le fiasco de Madrid. En face, les Girondins ont un besoin urgent de points. Battus le week-end dernier par Troyes (2-0), un concurrent direct pour le maintien, ils sont englués à la dernière place du classement avec trois points de retard sur Saint-Etienne, premier non rélégable. Paris l'avait emporté à l'aller (3-2) avec notamment un doublé de Neymar et malgré quelques frayeurs en fin de match.