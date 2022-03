PSG-Bordeaux: pourquoi l'élimination parisienne à Madrid pourrait faire mal aux Girondins

Le PSG affronte Bordeaux ce dimanche (13h) lors de la 28e journée de Ligue 1. L’accueil du Parc des Princes risque d’être houleux après la cuisante élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions. Mais Paris n’a jamais perdu après une déconvenue européenne ces dernières années.

Sonné par le Real Madrid et éliminé de la Ligue des champions, le PSG va pourtant devoir finir la saison en Ligue 1. Si les supporters du club francilien réclament les têtes des responsables de la déroute européenne, Mauricio Pochettino et son groupe doivent se remettre les leurs à l’endroit avant la réception de Bordeaux ce dimanche (13h) lors de la 28e journée du championnat.

Au-delà de prendre les trois points face aux Girondins, et ainsi conforter leur statut de leaders du championnat, les partenaires de Marco Verratti et Kylian Mbappé doivent se "rattraper". Et à défaut de briller en C1, le PSG s’est toujours bien repris après une déconvenue continentale. Face à la grogne des supporters, et un possible mouvement de contestation au Parc des Princes, les stars parisiennes seraient inspirées d’en faire autant contre les Girondins.

Un bilan comptable au presque parfait

Hormis un nul contre Rennes la saison passée (1-1), le PSG a toujours gagné après une élimination en début d'année en Ligue des champions depuis la saison 2014-2015. A l’arrivée, Paris possède un excellent bilan de cinq victoires et un nul et total de 24 buts marqués pour seulement 3 encaissés.

Il n’y a qu’après la défaite en finale contre le Bayern (0-1), lors du Final 8 en août 2020, que le club de la capitale n’avait pas réussi à gagner en championnat derrière. Mais les conditions étaient totalement différentes puisque le PSG entamait seulement sa préparation pour la saison suivante après plusieurs jours de congés. Pour les matchs post-Europe en cours de saison, Paris n’a plus perdu depuis un match à Lyon en 2014 (0-1) qui faisait directement suite à une défaite contre Chelsea sur un but de Demba Ba.

Des gros cartons, Paris aime les mal-classés

Parmi les "victimes" du PSG post-Ligue des champions, on retrouve notamment plusieurs candidats au maintien comme c’est le cas cette saison pour Bordeaux. Et cela s’est souvent très mal terminé pour les adversaires du club francilien. En 2019, Dijon prenait une valise (4-0) puis parvenait de justesse à finir barragiste et à se sauver en fin de championnat.

Un an plus tôt, en 2018, Paris infligeait une manita à Metz (5-0) après une élimination européenne… et les Mosellans descendaient finalement en L2. Lorient s’était incliné avec les honneurs face à Paris (2-1), quelques jours après la Remontada en mars 2017. Derrière les Merlus avaient fini barragistes, puis ne parvenaient pas à se maintenir dans l’élite.

Caen et Lille ont reçu les plus grosses corrections de la part du PSG. Entre 2016, les Normands étaient étrillés (6-0) avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic mais finissaient dans le top 10. Les Dogues de René Girard, avec notamment Idrissa Gueye sur le terrain, se faisaient corriger par des Franciliens revanchards (6-1) dans la foulée d’une défaite contre le Barça en 2015. Ce jour-là, Ezequiel Lavezzi avait signé un triplé mais Lille avait ensuite terminé à une honorable huitième place en L1.

En clair, la tâche qui attend Bordeaux ce dimanche au Parc des Princes semble immense. L’actuel dernier de Ligue 1 va devoir batailler pour arracher un point face à un PSG en reconquête. Les Girondins doivent réaliser un véritable exploit face à un club francilien aux abois. Les protégés de David Guion sont prévenus, Paris voudra éviter la crise et devra tout faire pour ne pas enchaîner une nouvelle déconvenue après celle de Madrid.

Les "matchs d’après" du PSG

2020-2021: 1-1 contre Rennes le 9 mai, après l’élimination contre Manchester City

2019-2020: cas particulier du Final 8

2018-2019: : 4-0 contre Dijon le 12 mars, après l’élimination contre Manchester United

2017-2018: 5-0 contre Metz le 10 mars, après l’élimination contre le Real Madrid

2016-2017: 2-1 contre Lorient le 12 mars, après la Remontada contre le Barça

2015-2016: 6-0 contre Caen le 16 avril, après l’élimination contre Manchester City

2014-2015: 6-1 contre Lille le 25 avril, après l’élimination contre le Barça.