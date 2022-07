PSG: le mea culpa de Galtier après sa sortie critiquée sur l'ambiance au Parc

Critiqué par certains supporters pour avoir donné un avis tranché sur l'ambiance du Parc des Princes, Christophe Galtier a précisé sa pensée dans les colonnes de L'Equipe. "Je me suis mal exprimé", explique le nouvel entraîneur du PSG.

C’est une petite phrase qui est mal passée. Au moment de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du PSG début juillet, Christophe Galtier avait donné son avis sur le Parc des Princes. "Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c’est sûrement un des stades qui marque le plus, avec sa beauté et son nom : le Parc des Princes", avait-il confié, avant de préciser : "C’est une enceinte unique ! J’ai eu le plaisir de pouvoir accéder au terrain et de voir le stade vide. C’est déjà une magnifique enceinte historique. Saison après saison, l’ambiance est de plus en plus forte."

"Je me suis mal exprimé"

Mais c’est la première partie de ses propos qui a retenu l’attention. Et qui n’a pas vraiment été appréciée par Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, le principal groupe de supporters parisiens. "Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir, avait réagi ce dernier auprès du Parisien. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, sur l’institution, ça compense. Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant."

Histoire de calmer le jeu et d'éteindre cette polémique naissante, Galtier plaide une certaine maladresse, comme il l’explique au cours d’un entretien donné ce samedi à L’Equipe. "Je les comprends (les supporters, ndlr). Je me suis mal exprimé. Il n’y a pas de grands clubs sans grands supporters. C’est une condition indispensable pour gagner. Il me tarde de voir l’ambiance du Parc lors des grandes soirées. Je sais que quand les supporters ont décidé de pousser, le Parc est une caisse de résonnance où l’on ne peut plus s’entendre", dit-il. Cette saison, le premier match des champions de France à domicile est programmé le week-end du 13 août, contre Montpellier, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.