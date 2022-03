PSG-Bordeaux: Kimpembe comprend la "haine" des supporters

Titulaire en défense lors de la victoire du PSG (3-0) face à Bordeaux ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe s'est estimé "abattu" par la situation actuelle, à l'image de ses coéquipiers. Après la triste élimination en Ligue des champions, le défenseur comprend la "haine" des supporters, exprimée au Parc des Princes face aux Girondins avec des sifflets contre les joueurs, à l'exception de Kylian Mbappé.

Vainqueur ce dimanche de Bordeaux (3-0) lors de la 28e journée de Ligue 1, le PSG a composé avec un climat de défiance et d'indifférence instauré par ses propres supporters. Comme annoncé, des sifflets et chants vindicatifs ont été entendus au Parc des Princes, quatre jours après l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid, dès les huitièmes de finale.

"On a pris un coup dans notre ego"

Si Kylian Mbappé, qui a ouvert le score, a été épargné par les sifflets, ça n'a pas été le cas pour les autres joueurs à l'image de Lionel Messi et Neymar, auteur du deuxième but. Même après sa réalisation, le Brésilien a entendu les sifflets. "Forcément, ce n'est pas facile. On est tous très déçus. Ce n'est pas la situation qu'on espérait. C'est de la frustration pour nous, pour le club et les supporters. On a pris un coup dans notre ego et notre estime, a admis Presnel Kimpembe après la partie, au micro de Canal +. C'est maintenant qu'il faut montrer du caractère."

La gronde des supporters devrait sans doute continuer ces prochaines semaines alors que le PSG n'a plus que le championnat à jouer. "Il faut relever la tête et avancer pour atteindre cet objectif de la Ligue 1. On comprend totalement la déception des supporters, leur haine et la façon de l'exprimer, a commenté Kimpembe. Cela nous a mis un coup, nous sommes abattus aussi."

Mercredi, malgré l'avantage acquis à l'aller et ouverture du score de Mbappé, le PSG a sombré face au Real Madrid, encaissant un triplé de Karim Benzema, entraînant l'élimination dès les huitièmes de finale. Le prochain rendez-vous du PSG aura lieu dimanche prochain, à Monaco. Les joueurs parisiens retrouveront le Parc des Princes le 3 avril prochain, face à Lorient.