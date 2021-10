PSG: le message fort de Zlatan pour Mbappé, dont il attend plus

Dans une interview donnée dimanche à Téléfoot, Zlatan Ibrahimovic assure être un grand fan de Kylian Mbappé. Mais il estime que l'attaquant français du PSG doit apprendre à se "faire mal" pour devenir un joueur encore meilleur.

De beaux compliments. Mais aussi des conseils appuyés pour l’aider à passer encore un cap. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Téléfoot sur TF1, Zlatan Ibrahimovic s’est montré élogieux envers Kylian Mbappé. Tout en expliquant pourquoi, selon lui, l’attaquant du PSG n’a pas encore atteint son meilleur niveau. "Qui est le meilleur joueur au monde ? Je pense qu’il y a beaucoup de bons joueurs. J’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu. S’il marche sur le feu, il sera encore meilleur", a développé le géant suédois. Avec des mots forts.

"Il faut qu’il sente le goût du sang"

"Imaginez comme il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent, mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur, et tu deviendras meilleur. Voilà ce que je pense de la situation de Mbappé", a insisté le buteur de l’AC Milan, passé par Paris entre 2012 et 2016. Questionné sur les autres joueurs qu’il apprécie, Ibrahimovic s’est montré un peu moins bavard : "Mbappé est dans le top de ceux que j’aime. Il y a d’autres joueurs au top depuis longtemps. Pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland. Et qui d’autre ? Il y a Ibrahimovic, pas besoin d’autre."

Au cours de cette interview, Zlatan a également donné son avis sur le PSG. Un avis forcément tranché. "J’ai de très bons souvenirs, sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd'hui. Je suis venu et tout a changé. L'arrivée de Lionel Messi ? Je pense que c’est un bon challenge pour lui, il va essayer quelque chose de nouveau après une longue période à Barcelone, il arrive dans un club très ambitieux et qui est dans une forme d'ascension. Paris doit maintenant profiter de lui. Est-ce que le PSG est plus fort qu’à mon époque ? Non, nous étions une équipe, aujourd’hui ce n’est pas une équipe. Ils ne sont pas meilleurs."